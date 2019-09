Sánchez dice que "no dormiría" con Podemos al frente de Hacienda e Iglesias le responde

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes a Pedro Sánchez que cuando "un presidente del Gobierno que está en funciones no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera" pero no puede "faltar el respeto" a gente que sufre mucho, entre otras cosas porque no hay gobierno.

Iglesias ha respondido así en una entrevista en Antena 3 al jefe del Ejecutivo en funciones, que el jueves dijo que "no dormiría tranquilo" si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno del secretario general de esa formación.

Por su parte, el PP dijo este viernes que Sánchez "duerme a pierna suelta" ahora y cuando ofreció coalición a Iglesias: "¿O es que acaso mentía?"

Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se ha dirigido a Sánchez, por sus declaraciones en las que dijo que no dormiría tranquilo con Unidas Podemos al frente de Hacienda o la Seguridad Social: "Quienes hemos hecho los deberes y hemos pactado gobiernos podemos dormir".