Cruce de acusaciones entre Sánchez y Feijóo por las mascarillas de Madrid

El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de “sarcasmo” que el Gobierno de España, comenzando por el presidente, Pedro Sánchez, pretenda dar “lecciones de honorabilidad” al respecto de la compra de las mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid.

“No sé muy bien a qué se refiere el presidente, porque si no recuerdo mal tiene a cuatro altos cargos del Gobierno imputados, prestando declaración en los juzgados por la compra de material sanitario durante la pandemia. A un alto cargo del Ministerio de Hacienda y a tres del Ministerio de Sanidad”, ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño al ser cuestionado por las declaraciones de hoy del presidente del Gobierno.

“Que el Gobierno dé instrucciones o ejemplos a otras instituciones es cuando menos un sarcasmo”, ha añadido Feijóo, quien ha recordado que nadie del PP está imputado por este asunto.

“El gobierno de España tiene cuatro altos cargos imputados. Y que hoy el presidente del Gobierno intente dar lecciones sobre honorabilidad… Pues mire, la honorabilidad se demuestra todos los días”, ha subrayado Feijóo.

“No tengo ninguna duda sobre la honestidad de mis compañeros, si la tuviera la diría. Como no la tengo lo digo con igual franqueza, no tengo dudas al respecto”, ha cerrado.

En concreto, el presidente del Gobierno acusó al PP de no haber resuelto sus problemas con la corrupción ni con la ultraderecha y ha instado a la nueva dirección nacional de los populares a pronunciarse sobre los contratos de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad que están en los tribunales. Además, ha rechazado la bajada de impuestos que propone el nuevo líder del PP advirtiendo de que los que los quieren bajar están anunciando recortes como hicieron en la crisis financiera.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que también ha desdeñado los datos que dan en las encuestas al PP de Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que esos datos ya los cosechó en los sondeos el expresidente Pablo Casado.

En cuando a las celebración de las elecciones generales, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de adelantarlas y serán "en tiempo y forma", a finales de 2023.

Enfrentamiento por los impuestos

Por otra parte, Feijóo ha confirmado que esta semana enviará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su propuesta económica centrada en bajar impuestos tras reunirse el martes con los agentes sociales y el miércoles con el Comité Ejecutivo de su partido. Además, ha asegurado que le "sorprende" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se "ría" de la propuesta de su partido centrada en rebajas fiscales para afrontar la inflación cercana al 10%.

"El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado ante los periodistas tras su visita al centro de salud en O Porriño, justo después de que Sánchez haya criticado en una entrevista en Antena 3 la rebaja "generalizada" de impuestos que plantea el líder del PP asegurando que "no es creíble" y que "no lo está haciendo nadie en Europa".