Sánchez: "Viva España, claro, pero que no viva enfrentada como quieren las tres derechas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a las "tres derechas", PP, Cs y Vox, por decir "Viva España" cuando quieren que esté "enfrentada" y no "unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial". "Viva España, claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad de los españoles y a la diversidad territorial de nuestro país", ha señalado este domingo Sánchez durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura de José Antonio Serrano a la alcaldía de Murcia.

En la misma línea, ha destacado que "el sentido común lo representa el PSOE", frente a una derecha "decadente" y "sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización". "Escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir viva España, pero ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor", ha dicho.

"Cuando escuchas a los líderes políticos que tratan de expulsar de la política a la mujer, están confundidos, quien expulse en el siglo XXI a la mujer de la política será expulsado por la mujer de la política", ha sentenciado Sánchez.

Aquellos que voten no a los Presupuestos estarán votando no a la mejora en el bienestar social de los españoles

El presidente del Gobierno ha señalado que la derecha en España "siempre llegó tarde", haciendo referencia al aborto, al divorcio o al matrimonio de personas del mismo sexo. "Llegaban siempre tarde, antes al menos llegaban y ahora no quieren ni llegar, quieren volver a su pasado, a su peor pasado", ha concretado. Asimismo, ha criticado que algunas fuerzas políticas que "se proclaman europeístas" después pactan con aquellos que "quiere destruir Europa, como es la ultra derecha" en España.

En referencia a las elecciones en Andalucía, Sánchez ha apuntado que la "banalización" de la violencia sobre las mujeres demuestra "lo frágil que son las conquistas sociales". "Tardamos muchos años en materializarlas conquistas sociales, pero la lucha por defenderlas no termina nuca", ha comentado.

El presidente del Ejecutivo también ha incidido en que en siete meses en el Gobierno han "hecho más por la justicia social que en siete años la derecha española". "Hemos pasado de tener un Gobierno en posición horizontal a tener un Gobierno que ha dado un horizonte de dignidad, ejemplaridad, cohesión, oportunidades y de convivencia al conjunto de la sociedad española", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha pedido a los mayores que se movilicen "frente a las derechas retrógradas"

En su opinión, el país "necesita" transformaciones en educación, mercado de trabajo, sistema de bienestar, pensiones y medio ambiente. En concreto, ha resaltado que han aumentado su compromiso por universalizar la educación de 0 a 3 años; apostado por un crecimiento económico inteligente; impulsado la ciencia, la investigación y la innovación; o impulsado el diálogo social.

En los Presupuestos Generales del Estado, según ha explicado Sánchez, el Ejecutivo va a "hacer pagar más impuestos" a las grandes corporaciones y ha "reforzado" la protección social de los autónomos. "Tenemos que seguir luchando contra el desempleo, bajando la tasa de desempleo juvenil y femenino", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno quiere rebajar la tasad de desempleo juvenil diez puntos en tres años. Además, ha destacado que en siete meses al frente del Ejecutivo "50.000 contratos han sido transformados en indefinidos en toda España". "Aquellos que voten no a los Presupuestos estarán votando no a la mejora en el bienestar social de los españoles. Estarán votando no al impulso de la dependencia; al aumento de becas; a los permisos de paternidad y maternidad; a la revalorización de las pensiones por encima del IPC; o a la supresión de copagos farmacéuticos que están atenazando a nuestros mayores", ha señalado Sánchez.

Por último, el presidente del Gobierno ha pedido a los mayores que se movilicen "frente a las derechas retrógradas". "Que los mayores se movilicen para defender la España que somos frente a la España que nos obligaron a ser durante 40 años y que los jóvenes se movilicen para defender la España que somos y lograr la España que queremos ser", ha concluido.