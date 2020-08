Sánchez ve "adecuada" la respuesta de la Casa Real: "No se juzga a la institución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "adecuada" la respuesta de la Corona a la situación del rey Juan Carlos porque "marca distancias" con posibles conductas irregulares y ha defendido la institución monárquica recalcando que lo que se juzga no es a instituciones, sino a personas.

Sánchez, en la conferencia de prensa que este martes ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político, ha expresado su total respeto y el de su Gobierno a la salida de España de Juan Carlos I, decisión que ha atribuido exclusivamente a la Zarzuela, y ha asegurado no tener información sobre su destino.

El jefe del Ejecutivo ha elogiado que la casa real haya marcado distancias ante supuestas conductas cuestionables y reprobables y ha recordado que en España ha habido casos de corrupción vinculados a partidos y agentes sociales y no se ha cuestionado por ello el sistema de partidos ni a esos agentes sociales.

"Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas", ha precisado antes de recordar que don Juan Carlos ha expresado ya su intención de estar a total disposición de la Justicia si fuera necesario, como cualquier otro español.

De la misma forma, ha señalado que la respuesta ante todo lo que se ha ido conociendo sobre los negocios privados del anterior jefe del Estado "es la que corresponde a una democracia vigorosa", tanto por la propia decisión de la Zarzuela como por el hecho de que los medios de comunicación estén informando de todo este asunto y la justicia esté actuando.

En su defensa de las instituciones ha señalado que España siempre ha necesitado que sean robustas, pero máxime ahora, en un momento marcado por la pandemia de coronavirus. "España necesita de estabilidad y de instituciones robustas, y las instituciones robustas deben abonarse con ejemplaridad, transparencia y regeneración", ha añadido.

Esa es la línea que cree que ha marcado la casa real al dar a conocer la salida de España de don Juan Carlos y que ha calificado como una respuesta "adecuada". Asimismo, ha asegurado que su Gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional.

Sánchez se desmarca de las críticas de Podemos a la monarquía: "No se juzga a la institución"

Sánchez se ha amparado en la confidencialidad de los despachos con Felipe VI al ser preguntado por el motivo por el que no informó previamente a Unidas Podemos de la salida del rey Juan Carlos de España.

Al plantearle cómo puede convivir en el seno del Gobierno un sector que defiende la institución monárquica con otro que califica de "indigna" la salida del rey Juan Carlos y que aboga por abrir un debate sobre monarquía o república, ha señalado que se trata de un Ejecutivo de coalición que tiene una hoja de ruta y unos compromisos claros.

"En otras cuestiones tenemos diferencias, porque somos dos partidos distintos con culturas políticas distintas", ha añadido, antes de recordar que el PSOE es el único partido que aún queda vivo del pacto constitucional de 1978. "Nosotros sí somos arquitectos de la Constitución, y por eso reivindico el pacto constitucional, donde una de las claves de bóveda es la monarquía", ha añadido.

Desconoce dónde está el rey emérito

Sánchez ha asegurado este martes que "no tiene información" sobre dónde está el rey emérito y ha señalado que corresponde al propio Juan Carlos I o a la Casa Real dar a conocer ese dato. En cualquier caso, ha subrayado que "lo más importante" es que ha dicho que se pone a disposición de la Justicia como "cualquier otro español".



Sánchez ha dicho desconocer dónde está don Juan Carlos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, ante las informaciones publicadas por diversos medios de que podría estar en la República Dominicana o en Portugal.



"Corresponderá a su persona o a la casa real dar a conocer esta información, no al Gobierno de España. Hablamos de instituciones distintas", se ha justificado ante las insistentes preguntas sobre el paradero del padre de Felipe VI, después de anunciarse ayer, lunes, que se traslada al extranjero a vivir ante la controversia generada por sus supuestos negocios ocultos en Suiza.



Ha hecho hincapié en que como presidente le corresponde "respetar la toma de decisiones" de la casa real y "el momento en que decida hacer públicas algunas de estas cuestiones".



Según Sánchez, "lo más importante" es que el rey emérito ha dejado claro, a través de su abogado, que "se pone a disposición de la justicia como cualquier otro español".



El jefe del Ejecutivo tampoco ha dado información alguna sobre qué vías de financiación va a tener Juan Carlos I en su retiro en el extranjero después de que Felipe VI suprimiera la asignación que su padre tenía del Estado el pasado 15 de marzo.



De igual modo, no ha aclarado si el Estado se va a hacer cargo de los gastos por la seguridad el rey emérito. Se ha limitado a responder que la financiación de la casa real está incluida en los Presupuestos Generales del Estado.



En su negativa a dar detalles, Sánchez ha insistido en que sus conversaciones con Felipe VI son "discretas" y deben quedar en un ámbito reservado.