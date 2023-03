El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el debate de la moción de censura presentada por Vox para ensalzar los logros de la coalición que lidera junto a Unidas Podemos y contrastarlos con los riesgos que supondría para España una alianza entre el PP y el partido de Santiago Abascal.

Según venía asegurando Moncloa, se trataba de confrontar en esta sesión dos modelos distintos, y Sánchez ha permitido que también subiera a la tribuna Yolanda Díaz para aportar su visión y simbolizar, pese a las diferencias y a quince días de presentar su candidatura a las generales con el proyecto Sumar, el objetivo común de los dos socios.

Señor Tamames, Vox no es un partido más.



Por decírselo con una analogía de su época parlamentaria: no es el PCE, no es el CDS, ni siquiera es heredero de Manuel Fraga y el Partido Popular.



Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar. pic.twitter.com/Gybq0qoPFG