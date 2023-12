Sánchez tacha de "extraordinariamente graves" las palabras de Abascal, que Feijóo ve "lamentables"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "extraordinariamente graves" las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que afirmó que habrá un momento en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al propio Sánchez. Además, ha señalado que Abascal iba a ser vicepresidente del Gobierno, en un Gobierno presidido por el PP.

En la presentación de su libro Tierra Firme en un coloquio junto al presentador Jorge Javier Vázquez y la periodista, Ángeles Caballero, Sánchez ha cargado contra el partido de Alberto Núñez Feijóo al señalar que son los responsables de hacer "importante" a Vox, al abrirles las puertas de las instituciones.

Además, ha calificado a Vox como un "partido de odio" y considera que sus palabras no son un lapsus sino que pretenden que la política esté monopolizada por este "discurso del odio" y que los ciudadanos estén "enfrentados".

Por el contrario, Sánchez considera que el ambiente en el país es diferente. "Aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este lunes las palabras de Abascal.

Al ser preguntado en una entrevista en Telecinco si condena esas palabras, como le está pidiendo el Ejecutivo, el líder del PP ha expresado su condenada y ha señalado que su partido las condenó "inmediatamente después de haberlas conocido".

A renglón seguido, el jefe de la oposición ha afirmado que esas manifestaciones del líder de Vox "van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas".

"Por tanto no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, los lamentamos profundamente. Y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un muro construido desde el Gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox", ha resaltado.

Tras asegurar que se trata de unas palabras "lamentables" que no merecen "mayor consideración que su condena", Feijóo ha indicado que insistido en que ésta "es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez que parece ser le viene bien al señor Abascal".

Abascal arremete contra el PP: "Los nostálgicos de la derechita cobarde"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra el PP tras condenar Alberto Núñez Feijóo sus palabras sobre Pedro Sánchez. Abascal ha tildado a los populares de "nostálgicos de la derechita cobarde".

En un mensaje publicado a través de X (antes Twitter), Abascal ha asegurado que sus palabras sobre Sánchez son "manipulaciones del Gobierno y de sus meretrices mediáticas", afeando al PP que las conteste "como si fueran realidades". "Y piden perdón a la izquierda nada más empezar a hablar", ha añadido.

Contestan a las manipulaciones del gobierno y de sus meretrices mediáticas como si fueran realidades.



Y piden perdón a la izquierda nada más empezar a hablar.



Son los nostálgicos de la derechita cobarde.



Mejor un muro frente al golpe que sentarse con los golpistas a negociar… https://t.co/tGtr2DVYhF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 11, 2023

En esta línea, ha asegurado que los populares son "los nostálgicos de la derechita cobarde", en alusión a la calificación que Vox hacía del PP de Pablo Casado, y ha vuelto a cargar contra el pacto alcanzado por el PP con PSOE y Sumar para las comisiones del Congreso.

"Mejor un muro frente al golpe que sentarse con los golpistas a negociar políticas, comisiones y sillones", ha indicado en la citada red social, antes de afirmar que "condenan la estafa al pueblo español".