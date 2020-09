Sánchez dice que Casado se comprometió al 99% a renovar el CGPJ en agosto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este lunes que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se comprometió "prácticamente al 99%" con la renovación de las instituciones el pasado mes de agosto para después romper "inexplicablemente" con su palabra.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que los contactos con el jefe de la oposición "fructificaron en acuerdos" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo, pactos que los propios 'populares' rompieron unilateralmente.

"Deberá explicarlo el PP", ha asegurado Sánchez, que ha insistido en que, "en este momento", las instituciones necesitan una "dosis extra de legitimidad". "El PP que tanto habla de la Constitución tiene que respetar y cumplir y no bloquear la renovación de instituciones tan importantes", ha añadido.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el CGPJ cumplirá "dos años" en funciones en diciembre y que incluso el propio Tribunal Constitucional se encuentra en la misma situación.

Por eso, Sánchez ha apostado por articular mayorías parlamentarias con otras formaciones "dado que el PP se autoexcluye". "Este país demanda que con independencia del proyecto planteemos en este momento de extraordinaria dificultad proyectos incluyentes", ha añadido.

SERÍA "INIMAGINABLE" QUE NO SE APROBASEN LOS PGE

Eso también pasa, a su juicio, por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la "principal arma" con la que cuenta un Gobierno a la hora de "garantizar la cohesión social". Así, Sánchez ha reconocido que no imagina que las cuentas públicas no salgan adelante.

"Sería inimaginable", ha afirmado, para después señalar que el Ejecutivo contactará con "todos los grupos", también con los cuatro parlamentarios del PDECat si se produce una escisión". "La ambición", ha continuado, es "lograr una mayoría" que supere los 176 escaños, que marcan la mayoría absoluta.

Así, Sánchez ha lamentado la disposición de los 'populares' y ha apelado a lo excepcional de la situación. "Es que nunca hemos sufrido una pandemia", ha incidido, para después apostillar: "Ya recuperaremos la dialéctica política más tradicional después, pero ahora se explica que dejemos de lado intereses partidistas".

En esta línea, Sánchez ha dejado claro que, incluso si no lograse sacar adelante los PGE, no se plantea llevar a cabo modificaciones en el Ejecutivo. "Estoy a gusto y tengo plena confianza", ha asegurado, escudándose en que el "acuerdo de gobierno sigue vigente y la coalición está fuerte".

"Somos dos partidos distintos y tenemos un acuerdo que es el que ata y nos compromete, estamos esperanzados de sacarlo adelante", ha explicado Sánchez, que ha instado a "mirar más allá de bloques ideológicos".