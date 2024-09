Sánchez recibe a Edmundo González en Moncloa: "España sigue trabajando en favor de la democracia"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves en el Palacio de la Moncloa con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso, con el voto en contra del PSOE, instara al Gobierno a reconocerle como ganador de las últimas elecciones de su país.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el encuentro se ha celebrado a las diez de esta mañana, una vez que Sánchez regresó el miércoles de su viaje oficial a China. "Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos", ha trasladado Sánchez en un mensaje en la red social X, que ha acompañado con unas imágenes en las que se les ve a ambos paseando por los jardines de Moncloa y conversando.

Doy una cálida bienvenida a nuestro país a @EdmundoGU, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos.



España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. pic.twitter.com/EoTRvYPJSq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 12, 2024

Venezuela amenaza con romper relaciones con España

La cita entre el presidente del Gobierno y el líder opositor venezolano también tiene lugar después de que el presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Jorge Rodríguez, pidiera aprobar de manera urgente una resolución para que el Gobierno bolivariano rompa "de inmediato todas las relaciones" con España. "Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (...) Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia", sostuvo.

En su opinión, el resultado de la votación en el Congreso "es equivalente a una declaración de guerra" contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Y si no respetan, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas?", se preguntó.

A raíz de ello, el Gobierno y el PSOE han cargado este jueves contra el PP por estas amenazas. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el "interés" del Gobierno "va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al Gobierno de España".

Por otra parte, en declaraciones a la prensa antes de asistir a un desayuno informativo, la portavoz ha explicado que ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y este le ha trasladado que la Embajada española en Caracas "está trabajando con absoluta normalidad".

Más contundente se ha mostrado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, para quien la amenaza de Rodríguez, uno de los hombres fuertes del chavismo, "es la demostración de que la política del Partido Popular, de que todo vale para atacar al Gobierno tiene consecuencias".

"En este caso creyendo que atacaba al Gobierno progresista lo que ha hecho ha sido atacar a todas las empresas que tienen relaciones comerciales, que tienen negocios en Venezuela y eso sí que es preocupante", ha lamentado, denunciando la "política de tierra quemada" de los 'populares' que "tiene consecuencias y no son buenas para este país".

Así las cosas, López ha asegurado que no están preocupados con el resultado de la votación de este miércoles en el Congreso. "Hemos perdido una votación que ya sabíamos que no íbamos a sacar adelante por la posición histórica del PNV", ha señalado, esgrimiendo que "de ahí no se puede sacar ninguna consecuencia más que este Gobierno sigue aprobando los proyectos".

El Gobierno, en línea con la UE sobre Venezuela

González Urrutia llegó el domingo a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española, tras permanecer unos días en la residencia del embajador español en Caracas.

El Gobierno facilitó su salida de Venezuela sin prestarse a condiciones ni contrapartidas por parte del régimen de Nicolás Maduro, según aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

No obstante, el Ejecutivo no se plantea reconocer la victoria de la oposición el pasado 28 de julio, como le ha emplazado el Congreso, y se remite a la posición común que mantienen los socios de la Unión Europea, que siguen reclamando las actas electorales de los comicios.

El Congreso pidió el reconocimiento de González Urrutia como legítimo ganador de las presidenciales del 28 de julio gracias al apoyo clave del PNV, que se desmarcó del bloque de la investidura y votó junto al PP, impulsor de la iniciativa, y Vox.

Gobierno y PSOE acusan al PP de buscar solo la "división" e insisten en su apuesta por mantener la unidad de los socios comunitarios.

En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X tras llegar a España, González Urrutia agradeció "profundamente" al Gobierno español que le acogiera.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

Un agradecimiento similar al que realizó su hija Carolina leyendo un mensaje de su padre durante una concentración celebrada el miércoles frente al Congreso, cuando se debatía la iniciativa del PP para reconocer la victoria del dirigente antichavista.