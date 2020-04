El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 25 de abril a las 12 de la noche.

"Los datos pronostican que estos días, una vez superado el pico, estamos en condiciones de doblegar la curva de la expansión de la epidemia", ha dicho Sánchez en una comparecencia tras comunicar su decisión a los portavoces parlamentarios.

El presidente del Gobierno ha asegurado que "hemos logrado un primer avance" en la lucha contra la pandemia. "Necesitamos mantener las medidas dos semanas más. Comprendo lo difícil que es prolongar dos semanas más este esfuerzo y sacrificio", ha subrayado.

PARALIZACIÓN LABORAL. Sánchez también anunció que su Ejecutivo no prorrogará la paralización de las actividades no esenciales más allá del periodo para el que se decretó, que concluye el próximo 9 de abril, con lo que estas actividades podrán retomarse tras los días festivos de la Semana Santa.

"No se van a prorrogar las medidas excepcionales más allá del 9 de abril", indicó Sánchez sobre el permiso retribuido recuperable decretado desde el pasado lunes día 27 para actividades y trabajos no considerados esenciales ante la cercanía de la festividad de la Semana Santa.

"Fue necesario para contribuir al control de la epidemia según las opiniones de todos los expertos, pero una vez pasado el rubicón de la Semana Santa, el estado de alarma continuará tal como estaba sin las medidas excepcionales una vez concluya el plazo para el que se fijaron", añadió.

No obstante, apeló a la precaución a la que obliga la evolución del virus. "Tendremos las antenas puestas para reaccionar cuanto antes ante cualquier atisbo de repunte del virus", garantizó.

SEGUNDA PRÓRROGA. El presidente del Gobierno ha escuchado este sábado las recomendaciones del grupo de científicos que asesora al Gobierno y después se ha reunido con el Comité Técnico de Gestión del coronavirus.

En su comparecencia, Sánchez también ha anunciado que después del 25 de abril "vendrán más días de estado de alarma", pero ha indicado que "será distinto" y se empezará a recuperar parte de la vida económica y social".

"Las medidas del estado de alarma no van a durar 15 días, van a durar "un tiempo más", ha indicado Sánchez en comparecencia en el Palacio de la Moncloa para anunciar la prórroga del estado de alarma hasta el 25 de abril.

El presidente del Gobierno ha indicado que "a finales de abril no habrá acabado todo", pero ha explicado que "no tendremos el mismo estado de alarma".

"No nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás –ha subrayado–. Vamos a tener sucesivos estados de alarma en función de la transición y lo que dure la transición hacia la recuperación definitiva de la cotidianidad".

Esta es la segunda prórroga de 15 días que pedirá el presidente al Congreso de los Diputados, cuya autorización se necesita para que el actual estado de alarma, que caduca el 12 de abril, se amplíe otra quincena más.

PACTOS DE LA MONCLOA. Por otra parte, Sánchez ha solicitado unidad a las fuerzas políticas ante la "encrucijada histórica" en la que se encuentra España por la crisis del coronavirus, planteando trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa. Además, ha recalcado que la Unión Europea "no puede fallar esta vez".

"Todos los partidos vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía", ha declarado Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para anunciar la prórroga del estado de alarma hasta el 25 de abril.

"La UE no puede fallar esta vez"

Eurobonos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este sábado que "Europa no puede fallar esta vez" y se ha mostrado convencido de que de la pandemia se puede sacar una "lección" para que salga fortalecida la Unión Europea, que "se ha resistido durante demasiado tiempo a dar pasos para avanzar".Pedro Sánchez se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa en la que ha anunciado que prolongará el estado de excepción dos semanas para tratar de frenar la pandemia."Necesitaremos unidad dentro (de España) y también en Europa", ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha anunciado que en el próximo Consejo Europeo alertará de que "la UE tiene que sacar una lección también de esta pandemia".Y se ha mostrado convencido de que también aquellos gobiernos más reticentes "al final serán conscientes de que para salvaguardar y fortalecer este proyecto común que se llama Europa" tendrán que sacar lecciones de la pandemia y avanzar en el proyecto europeo."Europa no puede fallar esta vez, es la hora de que Europa proteja a los europeos frente a esta calamidad y esta desgracia... Se ha resistido durante demasiado tiempo a dar pasos para avanzar", ha afirmado el presidente.Ha alertado además el jefe del Ejecutivo de que todos los países necesitarán el "pleno apoyo europeo" para asegurar la fluidez de la economía, respaldar las deudas y "poner en marcha un Plan Marshal de reactivación a escala continental".El Covid-19, ha dicho, "es una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad" y por ello no se puede dar respuesta "solo y exclusivamente desde los estados nación.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez también ha afirmado este sábado que España "nunca va a renunciar a los eurobonos" porque, ha explicado, "eso es la solidaridad y eso es Europa".

A preguntas remitidas previamente a la comparecencia por los periodistas, el jefe del Ejecutivo ha considerado que el hecho de que "estamos en un punto de inflexión es evidente", aunque ahora lo que está por ver es cuál será la dirección que se emprenderá.

"Va a depender mucho de la respuesta que demos", ha indicado el presidente.

Y ha incidido: "Si la UE existe es para hacer frente a este tipo de crisis. Lo hicimos después de la II Guerra Mundial y lo estamos haciendo ahora: es la mayor crisis de nuestras vidas y nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la UE".

Sánchez ha reafirmado que la determinación del Gobierno es "total y absoluta": no renunciar nunca a los eurobonos.