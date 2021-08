Sánchez proclama el "orgullo de país" por la "misión cumplida" en Afganistán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proclamado el "orgullo de país" por la "misión cumplida" en Afganistán y ha agradecido la labor de los servidores públicos españoles al arriesgar su vida para traer "a la mayor cantidad posible de hombres y sobre todo de mujeres y niñas "sanos y salvos".

Sánchez ha hecho esta aseveración en el Palacio de la Moncloa, en su primera comparecencia pública después de que España haya finalizado la misión de evacuación en Afganistán, tras evacuar a 2.206 cooperantes afganos y sus familiares, de España y otros países.

En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que España trabajará "de manera discreta" y piensa ya en cómo "seguir sacando" a los colaboradores afganos y sus familias a los que "desgraciadamente" no se ha podido evacuar.

Sánchez, que no ha aclarado si el Ejecutivo está negociando con los talibanes, ha señalado que no manejan una cifra concreta del número de colaboradores afganos que no han podido abandonar el país asiático, pero ha recalcado: "El Gobierno de España no se va a desentender".

El 47 % de las personas llegadas a España son mujeres y el 40 %, menores. Además, de las 2.206 personas evacuadas, 1.671 son del contingente de España, 333 del Servicio Europeo de Acción Exterior, 131 de Estados Unidos, 50 de la OTAN y 21 de Portugal, ha detallado el jefe del Ejecutivo.

España -ha señalado Sánchez- ha mantenido una perspectiva "absolutamente amplia" acerca de quienes "eran los colaboradores" y sus familias. No ha "descartado" y no se ha "escatimado ningún tipo de esfuerzo" para tratar de "acoger y desplazar al mayor número de población afgana", que en un principio se calculó que serían menos de 800.

El Gobierno prevé que la base área de Torrejón, a la que deben llegar los últimos evacuados y en la que a día de hoy permanecen cerca de 500 personas, siga en funcionamiento durante una semana, un periodo en el que los afganos serán traslados a recursos de acogida en España o a otros países europeos.

Además, Sánchez ha negado que el doble atentado en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul haya acelerado los planes para poner fin al dispositivo y repatriar a los 81 españoles, entre personal diplomático, policía y fuerzas armadas, que permanecían en Kabul para coordinar la evacuación.

Sánchez ha indicado asimismo que durante los próximos 15 días seguirán llegando colaboradores afganos de Estados Unidos, en torno a 4.000 personas, a las bases de Rota y Morón.

PP. El presidente del Gobierno también ha hecho referencia a las críticas recibidas por parte del PP. Ha dicho que se la "hace muy difícil comprender" el motivo por el que el PP ha arrojado dudas sobre el operativo puesto en marcha por España para evacuar a los colaboradores y sus familias desde Afganistán.

Preguntado por qué no había llamado al líder del PP, Pablo Casado, para informarle y aunar fuerzas, Sánchez ha dicho que los ministros de la Presidencia y de Exteriores, Félix Bolaños y José Manuel Albares, han tenido contactos constantes con "todas las fuerzas políticas en estas semanas".

Se ha referido a las comparecencias de prensa de esos ministros, así como de la de Defensa, Margarita Robles, y ha considerado que "la comunicación y la transparencia ha sido constante" en este proceso.