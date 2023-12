Sánchez defiende la amnistía en Estrasburgo y pide a Puigdemont seguir la vía de la política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont transitar por "la vía de la política, la negociación y la Constitución" para superar definitivamente la situación vivida en Cataluña años atrás.

El socialista se ha dirigido a Puigdemont en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la UE y en la que el expresidente catalán ha intervenido como eurodiputado. Ha sido esta la primera vez que Sánchez y Puigdemont comparten sala de manera pública desde que el líder independentista catalán huyera a Bélgica en octubre de 2017 tras el referéndum ilegal.

Puigdemont le había advertido de que no dejara pasar oportunidades "por miedo o por incapacidad" y le afeó que la Europa de las personas que defiende la presidencia española del Consejo no incluye a los hablantes de catalán.

En su réplica, el presidente del Gobierno le ha instado al diálogo y a la vía de la política, la negociación y la Constitución y se ha mostrado convencido de los beneficios de la ley de amnistía. Además, ha garantizado que su Gobierno seguirá promoviendo el uso de las lenguas cooficiales españoles en Europa.

Pedro Sánchez ha defendido la democracia y el estado de derecho en España y ha rechazado que la ley de amnistía que beneficiará a los implicados del procés vaya a socavar la calidad democrática del país. Al contrario, se ha lanzado contra la oposición al señalar que la principal amenaza para el continente es el auge de la ultraderecha y la connivencia que a su juicio practica la derecha tradicional, al llevar a cabo pactos de gobierno con fuerzas de este espectro ideológico.

Pedro Sánchez, durante su intervención de este miércoles en la Eurocámara. EFE

Ha insistido, además, en que la amnistía cuenta con un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que se trata de una norma "constitucional" que solo persigue el fin de "superar un conflicto y ayudar a sembrar concordia".

Puigdemont: "Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren"

Antes que Pedro Sánchez había intervenido Carles Puigdemont, quien ha advertido al presidente español de que dejar pasar oportunidades "por miedo o por incapacidad" trae consecuencias que "nunca son agradables".

"Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya", le ha dicho el expresidente catalán al jefe del Ejecutivo durante su intervención en la sesión del Parlamento Europeo. "Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha advertido.

Puigdemont ha tomado la palabra en el estrado central del hemiciclo, a pocos metros del presidente del Gobierno, para lamentar que "el problema de Europa es el cumplimiento de las promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza", que puede "poner en riesgo" el proyecto de la UE.

"La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y no se las pone al centro de las decisiones. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua", lamentó.

Weber amenaza con una comisión de investigación en la Eurocámara

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha amenazado a Pedro Sánchez con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces.

Durante el debate en el pleno de la Eurocámara, Weber ha echado en cara al presidente del Gobierno que hable de democracia cuando uno de los principios básicos de la misma "es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones".

El líder del PPE ha subrayado que "tres días antes" de los comicios del 23 de julio dijo que no habría amnistía. "No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía", le ha afeado, incidiendo en que "Europa está preocupada" al respecto y por eso la Comisión Europea ha planteado una serie de preguntas al Gobierno.

Weber se ha mostrado particularmente crítico con la comisión de investigación sobre el supuesto lawfare pactada con Junts y ha denunciado que los de Carles Puigdemont pusieron el martes "en el punto de mira a jueces individuales" en el Congreso de los Diputados. "Todo el mundo estaba en shock sobre lo que ocurrió", ha sostenido.

En su réplica, Pedro Sánchez ha lamentado haber escuchado "afirmaciones erróneas, maliciosas y rotundamente falsas" sobre la calidad democrática y el estado de derecho en España y ha subrayado que en realidad el verdadero adversario y la amenaza no es él sino la ultraderecha de Vox. Frente a ello, ha afirmado que es una de las democracias más plenas del mundo, y si no ocupa un mejor lugar en las clasificaciones de calidad democrática es porque existe "un caso claro de lawfare al estar secuestrando el Partido Popular durante cinco años consecutivos la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

El presidente del CGPJ anuncia medidas para "proteger" a los jueces por los "ataques" de Junts

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha considerado que el señalamiento a jueces que este martes realizó Junts en el Congreso es "inadmisible" por lo que ha avanzado que "se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia", sin precisar cuáles.

Guilarte se ha referido así en un comunicado a la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante el debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada operación Cataluña, pactada por PSOE y Junts, la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo.

Nogueras realizó una serie de acusaciones contra jueces del Supremo citando a Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, aunque también al expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes o a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, a quienes tildó de "indecentes" y dijo que estas personas deberían ser "cesadas y juzgadas".

"El señalamiento —y la finalidad que de él se desprende— de varios magistrados del Supremo resulta inadmisible en un estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes", señala Guilarte, que ha trasladado su apoyo a la carrera judicial antes "estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional".

El presidente del TS suspende la reunión con Bolaños

La reacción del presidente del CGPJ se suma a la presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que ha suspendido in extremis su reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prevista para este miércoles, tras las críticas de Junts a jueces del Supremo.

Fuentes jurídicas han informado de que Marín Castán ha suspendido el encuentro de este miércoles "por razones sobrevenidas", sin dar más detalles ni fijar una nueva fecha, aunque de fondo late lo ocurrido este martes en las Cortes.

Porque mientras Bolaños negaba en el Senado que las sentencias impuestas a independentistas catalanes por el procés fueran casos de lawfare, Junts en el Congreso arremetía duramente contra el Supremo y pedía juzgar a varios magistrados.

Horas después de la cancelación de la reunión, el presidente del Tribunal Supremo ha asegurado que "el ataque personal" de Miriam Nogueras a jueces del alto tribunal "carece de precedentes" y "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un estado de derecho".