Sánchez pide lealtad al PP pero Hernando avisa de que la tendrán sólo con España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reclamar este miércoles lealtad al PP y no hacer oposición "a costa de debilitar aún más la convivencia" entre comunidades, pero el portavoz popular, Rafael Hernando, le ha advertido de que no tendrán esa lealtad con él, sino "con España, la Constitución y el Rey".

Sánchez ha acudido a su primera sesión de control al Gobierno en el Congreso como jefe del Ejecutivo y la primera pregunta que ha tenido que responder ha sido la de Hernando, en la que le ha pedido explicaciones de las contrapartidas que va a pagar a los "populistas", "independentistas", PNV y "amigos de la vieja ETA" por haberle apoyado.

El presidente del Gobierno ha instado al PP a hacer una reflexión de por qué están en su situación actual, aprender de sus errores y no repetir su actuación contra el Estatuto de Cataluña, y ha recalcado la necesidad de que los populares sean leales con el Estado aunque no lo sean con el Gobierno. "No agiten el agravio territorial. Para eso están otros grupos parlamentarios que no han gobernado y que resultan mucho más creíbles que ustedes", ha agregado antes de acusar al PP de haber provocado una crisis territorial de enorme envergadura.

Al igual que hizo este martes en su primera sesión de control en el Senado, ha pedido al PP que sea igual de leal con el Gobierno como lo fueron los socialistas con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, ha afeado a los populares que ahora descalifiquen al PNV por el mero hecho de estar apoyando al actual Gobierno y les ha instado a asimilar que la moción de censura supuso un cambio de época en la política española.

Tras señalar irónicamente que la intervención de Hernando no había sido nada populista, ha subrayado que los únicos compromisos de su Ejecutivo son con la regeneración democrática, la reconstrucción de lo derechos y libertades "desmantelados" por el anterior Gobierno y la cohesión territorial que cree dañada por el PP.

El portavoz del grupo popular ha considerado que el actual Gobierno es "provisional" y ha dicho que ya ha empezado a pagar algunos precios. Así, ha lamentado que ya hayan avanzado su disposición a modificar la Constitución "tergiversando" las sentencias del Tribunal Constitucional y hayan anunciado que va a cesar el control sobre las cuentas de la Generalitat permitiendo el impulso de la "máquina de propaganda" de la TV3 y la reapertura de las denominadas embajadas de Cataluña para atacar España

También le ha reprochado estar dispuesto a usar la política penitenciaria para favorecer a algunos, en referencia a los dirigentes independentistas encarcelados.

Hernando, tras recordar que el Gobierno ya ha anunciado aumentos de gasto público como hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "no acabe como acabó Zapatero" porque los españoles no se lo merecen. "Mi lealtad y la de mi grupo será con España, con los españoles, con la Constitución y con el Rey, no con usted. Con usted, la lealtad, aquellos", ha añadido señalando los escaños de los grupos que apoyaron la moción de censura.