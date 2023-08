Sánchez pide a Feijóo que no presione al Rey con "cábalas mágicas"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedo Sánchez, ha reiterado su intención de pedir la confianza del Parlamento para ser reelegido y ha exigido al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que deje de "presionar" al jefe del Estado ofreciendo una investidura que no tiene apoyos y que sólo está basada en "cábalas mágicas".

Antes de que el Jefe del Estado inicie su ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas, Sánchez ha proclamado ante los diputados y senadores del Grupo Socialista su intención de "solicitar la confianza del Parlamento para conformar un Gobierno progresista que consolide en España los avances".

A su juicio, la alianza de PP y Vox fue derrotada en las elecciones generales del 23 de julio y no cuenta con votos suficientes para lograr la investidura y por ello ha pedido a Feijóo que no "presione" al rey ofreciéndose para una votación que no va ganar. "Esta no es la hora de presionar al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas, es la hora de la democracia", ha recalcado.

Se compromete a "hacer más" para impulsar el uso de lenguas cooficiales

Por otra parte, Sánchez se ha comprometido a "hacer más" para impulsar el uso de las lenguas cooficiales y ha garantizado que así lo hará durante la Presidencia española de la Unión Europea con vistas a fomentar su utilización en las instituciones comunitarias.

Así lo ha asegurado en el Congreso durante su primera intervención ante los diputados y senadores socialistas elegidos el pasado 23 de julio, un anuncio que él mismo ha enmarcado en el "debate" suscitado en las últimas semanas al volver a pedir las fuerzas nacionalistas e independentistas que se amplíe el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

Sánchez ha subrayado que estas lenguas están reconocidas en la Constitución como "lo que realmente son", un "enorme activo de nuestra sociedad". "España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera y en gallego y, por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas de España", ha sentenciado.

El presidente ha reivindicado los avances que se han hecho en esta materia durante su mandato por ejemplo, ha dicho, a través del Instituto Cervantes, pero ha reconocido que hay que seguir trabajando en esa línea.

"Debemos hacer más, podemos hacer más, y vamos a hacer más. La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero hacer el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la Presidencia española de la Unión Europea", ha indicado.

En este punto, el máximo responsable del PSOE ha aprovechado para subrayar que "no hay propósito más noble en política que construir convivencia" para "superar con ello conflictos que desgarraron" a la sociedad en el pasado y ha llamado a "estar más unidos en nuestra diversidad".

El anuncio ya ha sido replicado por uno de los diputados de Bildu, Ion Iñarritu, quien ha apelado a Sánchez a empezar mejor por las instituciones españolas como el Congreso: "Empezará por las de su casa, ¿no?", se ha preguntado en la red social antes conocida como Twitter.

ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO

Precisamente uno de los acuerdos alcanzados en julio de 2022 en la mesa de diálogo sobre Cataluña tenía como objetivo el impulso y la protección del catalán. Además del compromiso de solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el Pleno, se recogía "la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado". Eso sí, en aquel documento sólo se hablaba de revisar "el Reglamento del Senado" pero no se mentaba al Congreso.

En los doce meses que han transcurrido desde aquel acuerdo no se ha dado ningún paso en el Senado. Tras el 23J, cuando los independentistas, nacionalistas y también Sumar abogaron por regular el uso de estas lenguas en el Congreso, desde Moncloa señalaron que lo lógico sería explorar primero las posibilidades de ampliar el uso de las lenguas en la Cámara Alta.

Junts registró una iniciativa en 2021 que el Senado aceptó tramitar con apoyo del PSOE, para reformar el Reglamento y permitir el uso de lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara Alta. La iniciativa, con un coste aproximado de casi un millón de euros, quedó 'congelada' con la ampliación constante de los plazos de enmiendas y finalmente caducó con la disolución de las Cortes.