Sánchez: "Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados" de coronavirus, si bien ha hecho de nuevo un llamamiento a no bajar la guardia porque la prioridad, ha subrayado, es evitar una tercera ola.

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que está haciendo balance del año y en la que ha valorado que la campaña de vacunación frente a la covid-19 que acaba de empezar "va a permitir entrar en la tercera y última etapa" de la pandemia.

"Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados, por eso hablamos del principio del fin. Esta realidad nos sitúa ante un nuevo escenario, no hay duda de ello, pero la inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato", ha dicho el presidente, para añadir que "evitar esta tercera ola en unas fechas tan señaladas como las navideñas es nuestra prioridad colectiva".

Por ello, ha insistido en que "no podemos ni debemos bajar la guardia", de forma que las medidas de protección, "lejos de ser olvidadas", deben ser reforzadas para garantizar el éxito del proceso de vacunación.