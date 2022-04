Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y trasladarle en persona el pleno apoyo y solidaridad de España ante la invasión que está sufriendo su país por parte de Rusia. Moncloa ha informado de la presencia de Sánchez en la capital ucraniana y de que ha viajado junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El Ejecutivo informó el pasado martes de que Sánchez se trasladaría en los próximos días a Ucrania, y aunque aseguró que sería inminente, no concretó la fecha ni más detalles del viaje por motivos de seguridad.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY