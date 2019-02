Sánchez llama a las urnas el 28-A: "La abstención puede dar el triunfo al extremismo"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado este domingo que los partidos de derecha "se va a atar a la ultraderecha" con la "misma cuerda" del "cordón sanitario" que han puesto al PSOE. Sánchez ha señalado que "no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda, de la España moderada y progresista" en las elecciones generales del próximo 28 de abril, tras lo que ha reafirmado que en el PP "andan que si se fundan, se refundan, y mientras tanto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha, y por ahí si que no vamos a pasar", ha señalado.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha alertado de que "si no hay movilización el próximo 28 de abril, la abstención puede dar el triunfo al extremismo y a los posicionamientos más ultras" en España, y hacer que el país "regrese a 40 años atrás". Una situación que se está viviendo en España y otros países de Europa, y que "no hay que tomarse a broma", por lo que destacado la importancia de participar en las próximas elecciones generales y ha apelado "ya no solamente a la España de izquierda, a la España progresista, sino a mucho más allá, a la España moderada, sensata".

La foto de la manifestación de la Plaza de Colón "representa la involución", ya que es "una foto que va contra la historia"

Y es que, se trata de una "amenaza real", que a juicio de Pedro Sánchez, ocurre porque la sociedad "está viviendo un cambio de época" debido a la revolución digital, el cambio climático o la precariedad que sufren muchas familias, y que "hace que mucha gente piense que el futuro ya no es un lugar de bienestar, y que cualquier pasado fue mejor". Ante esta situación, ha reafirmado que "el futuro puede ser mejor que el pasado", lo cual "va a depender de nuestro voto, de la orientación que le demos a nuestro país", ha dicho

Sánchez ha aseverado que el PSOE da "ejemplo de patriotismo" durante su mandato, que consiste en que "la gente viva mejor", tras lo que ha aseverado que la foto de la manifestación de la Plaza de Colón "representa la involución", ya que es "una foto que va contra la historia". Así, ha reafirmado que "España lo que necesita es conquistar su futuro para no regresar 40 años atrás", tras lo que ha instado a que el próximo 28 de abril se de "la espalda a la crispación de una derecha que solo se ha mirado el ombligo".

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma este domingo en Mérida, donde ha participado en la clausura de la Conferencia Política Autonómica del PSOE de Extremadura, junto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Critica a Pablo Casado, por decir que no hay "violencia de género, sino violencia intrafamiliar"

FRIVOLIZAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Por otra parte, ha reafirmado su defensa de la Ley contra la Violencia de Género y el pacto en este ámbito, frente a la situación actual, "cuando por un puñado de escaños" ve al PP y Ciudadanos "frivolizar con este tema para buscar el apoyo de la ultraderecha y poder encaramarse a las instituciones y al Gobierno de Andalucía". En ese sentido, ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por "decir que esta violencia no es una violencia de género sino que es una violencia intrafamiliar". Ha defendido que "una de las grandes aportaciones del siglo XXI" ha sido reconocer que la Ley contra la Violencia de Género "afecta al conjunto de la sociedad" y "compromete" a todos los ciudadanos, por eso ha lamentado que "ahora se banalice tanto sobre la violencia de género". Ante esta situación, Sánchez ha instado a "estar con las mujeres manifestándonos en favor de la igualdad laboral" el próximo 8 de marzo, ya que la defensa de los derechos adquiridos tras siglos de lucha "no termina nunca".

QUEDAN COSAS POR HACER. Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha aseverado que en ocho meses, su ejecutivo ha "hecho más por la justicia social del país" que el PP en los últimos siete años, por lo que se ha mostrado convencido de que el próximo 28 de abril "los españoles van a refrendar con su voto esa España que es posible, solidaria, abierta, optimista". Una España que "da la espalda a la crispación" y apuesta por la "unidad", ha aseverado Sánchez, quien ha destacado la necesidad del "bien hacer", que significa "dejar atrás la corrupción", de ahí la decisión de presentar una moción de censura tras la sentencia del caso Gurtel.

Desea que el próximo 28 de abril "gane el sentido común"

Sin embargo, Pedro Sánchez ha señalado que en su Gobierno les han quedado "cosas por hacer" porque las han "bloqueado" en el Congreso, tras lo que ha lamentado que "había mayoría" para poder aprobar la eliminación del copago farmacéutico, para extender la educación de cero a tres años, o lograr un acuerdo que garantizara el sistema público de pensiones. Unas propuestas que "ha bloqueado el PP y Ciudadanos porque han antepuesto su interés partidario al bienestar de la gente", ha señalado el dirigente socialista, quien ha señalado que "el próximo 28 de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y a una derecha que sólo se ha mirado el ombligo y no ha pensado en el bienestar de las personas de este país".

Por este motivo, el presidente del Gobierno ha concluido deseando que el próximo 28 de abril "gane el sentido común".