Sánchez: "La ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados, y me quedo corto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este martes la reforma de la ley del solo sí es sí ante las rebajas de penas aplicadas a raíz de su entrada en vigor y, aunque volvió a calificarla como una buena norma, dijo que era "de sentido común resolver el problema" para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola disminución de condena.

Tras reunirse con los diputados y senadores del PSOE, el presidente volvió a defender la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual como una "buena ley" que supone un avance en derechos de las mujeres y ante la que "pocos propugnan ya una vuelta atrás", pero que ha tenido "algunos efectos indeseados" en su aplicación. "Y me quedo corto", subrayó.

Una ley que surge, remarcó, de una amplia reivindicación feminista, que pretende "garantizar que cualquier forma de agresión sexual sea perseguida, sin culpabilizar nunca más a la víctima, y que sitúa en el centro de cualquier relación el consentimiento explícito por parte de la mujer".

Nadie, dijo, ni el Gobierno ni los grupos y diputados que la aprobaron tuvieron como objetivo que se rebajaran condenas a ningún agresor sexual, ni era el propósito de la ley, pero "lo cierto y la verdad es que existe un problema porque se han producido algunas rebajas de condenas en los juzgados a los agresores".

Ante esta situación se preguntó qué se hace cuando se plantea un problema en la aplicación de una ley. "Lo que hay que hacer y lo que es de sentido común: utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, lo correcto, que es defender el gran avance que es la ley y también corregir el problema", recalcó el líder socialista.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, preguntada por quién es el responsable de los "efectos indeseados" de la ley, subrayó que la responsabilidad consiste en reformar la norma. "La ley es buena y nadie ni en la mesa del Consejo de Ministros, ni en los grupos que la apoyaron ni en los que no la apoyaron hubieran deseado nunca los efectos que se han producido, la responsabilidad es cambiar aquello que está siendo perjudicial".

La proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí será calificada por la Mesa del Congreso la próxima semana, después de que este martes no se tratase en la orden del día por haber sido registrada el lunes, fuera del plazo habitual.

Irene Montero ve la coalición en "un momento difícil"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó este martes como "momento difícil" el que el PSOE haya presentado como reforma a la ley del solo sí es sí una propuesta que, a su juicio, "plantea volver al esquema penal de la violencia y la intimidación".

En los pasillos del Senado, antes del pleno, Montero aseguró a los periodistas que su departamento va a hacer "todo lo posible" para "conservar el consentimiento en el centro del Código Penal" y no regresar al sistema "de La Manada". Además, rechazó de plano la propuesta diseñada por Justicia para reformar la norma porque, a su juicio, somete de nuevo a las víctimas a un "calvario probatorio", obligadas a demostrar "las heridas, las marcas de la violencia en el cuerpo".

"Quiero que todas las mujeres sepan que sabemos que no es fácil probar la violencia y la intimidación, que es un calvario probatorio", insistió la líder morada, que no contestó a las preguntas sobre si el presidente del Gobierno se había puesto en contacto con ella. La ministra dijo que Igualdad va a "intentar preservar ahora" que las mujeres no tengan que "probar con su cuerpo la violencia ejercida" sobre ellas para "que se considere que han sufrido violencia sexual".

¿Habrá rechazo de Unidas Podemos?

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue más allá y consideró que la ministra de Justicia, Pilar Llop, "ha venido a confirmar que la proposición del PSOE para reformar la ley suprime el consentimiento" y ante este panorama advirtió que su partido no apoyará que se dé marcha atrás en ese avance.

"Hasta ahora, había dos versiones: nosotros, que decíamos que la proposición del PSOE volvía al modelo anterior, y el PSOE que decía que no. Y Llop ha zanjado este debate al confirmar que vuelve al modelo anterior", lamentó.