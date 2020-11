El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Ejecutivo ha "puesto en pie", en "tiempo récord" y "en pandemia" un "nuevo Estado del Bienestar".

Durante su intervención en el Pleno del Senado, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que el Gobierno debe mejorar en la gestión de esta prestación, pero ha pedido también reconocimiento para su equipo que, según ha señalado, ha puesto en marcha medidas "en tiempo récord".

En el caso del IMV, ha explicado, se trata de unas ayudas de las que "ya se están beneficiando 800.000 españoles".

El presiente el Gobierno ha respondido así a una pregunta parlamentaria realizada por la senadora de Esquerra Republicana (ERC), Mirella Cortés, en la que reclamaba un mayor esfuerzo a un Ejecutivo que se ha autodenominado "el más progresista de la historia".

"FALTA DINERO". "Algunas comunidades autónomas estamos movilizando los recursos de los que disponemos, pero somos conscientes de que no es suficiente para llegar a las familias y a los sectores más desfavorecidos", ha declarado la senadora. "Falta mucho dinero para afrontar la emergencia social que vivimos", ha lamentado.

A su juicio, el Estado "no está adoptando las medidas adecuadas" y con la "celeridad" que piden los ciudadanos. En este sentido, Cortés ha indicado que hay trabajadores esperando el cobro del Erte del mes pasado y quienes no han cobrado el de mayo y junio. También denuncia que en Barcelona hay gente que no ha cobrado la prestación por desempleo desde agosto.

Del mismo modo, ha criticado la "subida de las cuotas a los autónomos", con carácter retroactivo, que hayan "terminado las moratorias" para el pago de hipotecas o en el suministro de servicios básicos como luz, agua o gas, entre otras medidas. Para la Senadora, el Gobierno de coalición "no está a la altura de la situación".

UN ESFUERZO "SIN PARANGÓN". Sin embargo, para Sánchez, las medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia "son las oportunas" y ha defendido que el Gobierno "ha puesto todos los recursos materiales, jurídicos y económicos" que tiene "a disposición de las comunidades autónomas".

"Que, a partir de ahí podemos hacer más, sin duda alguna", ha declarado el presidente, que, sin embargo, ha insistido en "el ejercicio de movilización" que ha hecho la Moncloa en los últimos meses "no tiene parangón en la historia". "No sólo en producción legislativa para proteger a los más vulnerables", ha indicado, sino para "abrir un horizonte de esperanza y recursos para modernizar y recuperar la economía", ha declarado.

CATALUÑA.​ Ya en clave catalana, el jefe del Ejecutivo ha destacado a Cortés que Cataluña recibió en 2020 más de 1.246 millones de euros, el 20,6% del total del fondo sanitario, y 337 millones, el 16% del total del fondo educativo, unas cuantías que, según ha destacado, son a "fondo perdido" y sin "intereses" como "exigía" el Gobierno del PP anterior.

También le ha explicado que, hasta finales de octubre, 108.000 empresas catalanas se habían beneficiado de los fondos Ico, 680.000 ciudadanos de los Erte y 285.000 autónomos de las prestaciones extraordinarias. Del mismo modo, ha señalado que más de 6.500 hogares han sido beneficiarios en esta autonomía del IMV, lo que ha repercutido en "más de 20.000" ciudadanos.

"No puede decir que este Gobierno no empatiza con la angustia social de los españoles. Nos ponemos en su piel en cada Consejo de Ministros", ha apuntado el líder socialista, quien ha concluido señalando que su equipo "con recursos y voluntad política" está tratando de "garantizar cierta certidumbre" a la sociedad durante una pandemia.