Sánchez anuncia que la "nueva normalidad" se alcanzará en junio

[AVANCE] El Consejo de Ministros acordó este martes el plan de "desconfinamiento" o de transición para la salida de la crisis sanitaria que constará de cuatro fases. La "desescalada" será asimétrica, no homogénea para todo el territorio. El calendario previsto es de entre seis y ocho semanas, si todo marcha según los panes del Gobierno, de manera que "a finales de junio" debería estar instaurada la que el presidente, Pedro Sánchez, ha definido en su comparecencia como "la nueva normalidad", una vez controlada la pandemia del coronavirus. Los territorios avanzarán en distintas velocidades y "no habrá movilidad entre provincias hasta alcanzarla".

En las cuatro provincias gallegas la fase 0 arrancará el próximo día 4.

La primera fase arrancará el 4 mayo con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad.



"Estaremos en la nueva normalidad si la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios", ha advertido el presidente del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado este "Plan para la Transición hacia una nueva normalidad". Sánchez ha explicado que cada una de estas cuatro etapas será de unas dos semanas de duración por lo que el proceso completo durará un mínimo de seis semanas y un máximo de ocho. Se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar.

Será a finales de junio, por tanto, cuando todo el país podrá entrar "en la nueva normalidad si la evolución de la pandemia está contralada en todos los territorios", ha advertido. Pedro Sanchez, al anunciar el plan tras el Consejo de Ministros de este martes.

La restauración podrá abrir el 11 de mayo, pero solo las terrazas con una ocupación del 30%

La restauración podrá abrir el próximo 11 de mayo, pero solo las terrazas con una ocupación del 30%. Según el calendario previsto, a partir del 4 de mayo comenzará la fase cero del plan, en la que se permitirá la recogida de comida a domicilio a los restaurantes, sin poder consumir en el local. Y después, el 11 de mayo, se procederá a la apertura de la hostelería, excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones fijadas por Sanidad.

Una vez superada la fase uno, se permitirá un tercio del aforo de la sala y solo para las mesas, por lo que no se podrá utilizar el servicio de barra. En la fase tres, se suavizarán las restricciones de aforo, pero se mantendrán "estrictas condiciones" de separación entre el público.

Las aulas no volverán a abrir este curso salvo para clases de refuerzo y alumnos con padres trabajando

El Gobierno descarta reanudar la docencia presencial este curso, que finalizará con enseñanza a distancia, y solo abrirá los centros educativos para clases de refuerzo y para alumnos menores de seis años cuyos padres estén trabajando. "El curso escolar comenzará en septiembre", ha dicho Sánchez descartando la posibilidad de que los estudiantes pudieran regresar al menos unos días a sus clases este curso, un anhelo que mantenía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

El presidente ha concretado que en la fase 2 del plan de desescalada se permitirá que estudiantes que necesiten clases de refuerzo puedan acudir a los centros educativos, cerrados desde el pasado 16 de marzo por el decreto del estado de alarma. También para los alumnos de Educación Infantil para facilitar la conciliación familiar, cuando ambos padres trabajen.

Además, Sánchez ha mencionado otra excepción en el ámbito educativo: la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará del 22 de junio al 10 de julio de forma presencial en aulas de universidades de toda España.

El momento más peligroso y difícil

Sánchez ha alertado este martes que el proceso de desescalada que se inicia ahora es el momento "más peligroso y difícil" y que no debe ponerse en riesgo lo conseguido hasta este instante en la lucha contra el coronavirus por "impaciencia". "Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, vamos a elegir la prudencia", ha remarcado

El presidente ha resaltado que en el comportamiento individual está la clave para detener la pandemia y recuperar la normalidad: "Ese sin duda es el mejor patriotismo".

Así, ha explicado que ya no va a bastar con encerrarse en casa, sino seguir "cada minuto" las reglas de distanciamiento social, a la vez que se recuperan "palmo a palmo" espacios de movilidad. "No hay nadie que no piense en los reencuentros, viajes, renacer de planes y proyectos. Ese día no ha llegado, hoy nos toca entender cuál es el camino para llegar hasta ahí", ha insistido.

Estas son las cuatro fases del plan:

► "Fase 0" o fase de preparación de la transición. Es la fase actual en la que, además de las medidas de alivio comunes para todo el país, como las salidas reguladas de los menores de 14 años desde el pasado domingo, o las previstas para el próximo sábado, día en que se podrá salir a dar un paseo o a hacer deporte de forma individual, "se abrirán pequeños resquicios de actividad económica".

Como ejemplos, el presidente ha citado la apertura de locales con cita previa para atención individual de los clientes; la de restaurantes para llevar comida a domicilio sin consumo en el local; la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados; y el entrenamiento básico de ligas profesionales.

► "Fase 1" o inicial. Se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades, como el pequeño comercio con condiciones estrictas de seguridad; en restauración, la apertura de terrazas con limitación al 30 por ciento de ocupación; en hostelería, la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones.

En esta fase, se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años; en el sector agroalimentario y pesquero se reanudarán las actividades que mantenían restricciones; los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio; en el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento y se permitirá el entrenamiento en ligas profesionales.

►"Fase 2" o intermedia. Se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación de mesas; aunque el curso escolar no comenzará hasta septiembre, se reabrirán los centros educativos para actividades de refuerzo, para garantizar que los menores de 6 años puedan acudir a ellos si ambos padres tienen que trabajar presencialmente y para la Ebau.

Se prevé la reanudación de pesca y caza deportiva; la apertura de cines y teatros con un aforo limitado a un tercio; serán posibles visitas a monumentos o exposiciones con un tercio de aforo; lugares de culto con un aforo al 50 por ciento; actos y espectáculos de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo y, si es al aire libre, con menos de 400 personas y todas sentadas.

► "Fase 3" o avanzada. Se flexibilizará la movilidad general aunque se recomendará el uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Se limitara el aforo al 50 por ciento y una distancia mínima de dos metros en el ámbito comercial; se suavizarán las restricciones de aforo y ocupación en restauración, aunque se mantendrán estrictas condiciones de separación entre el público.