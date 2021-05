Sánchez se guiará por la concordia, no la revancha, en los indultos del procés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana", y no por "venganza" ni "revancha", y ha pedido "mirar al futuro".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Consejo Europeo, tras señalar que en todo caso todavía hay que esperar a que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo, y a que el Ministerio de Justicia construya después los once expedientes de los condenados por el procés.

Eso sí, el presidente ya ha avanzado que cuando llegue el momento de tomar esa decisión, lo "más importante" para él va a ser que se respeten los valore constitucionales, entre los que no está "la revancha ni la venganza", pero "sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España", ha afirmado.

Además, ha aprovechado para recriminar al PP su falta de apoyo ante esta cuestión, y que lo utilice de "excusa" para no renovar el Consejo General del Pode Judicial (CGPJ), a pesar de que él sí apoyo al gobierno de Mariano Rajoy cuando tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal de 2017 por el que los políticos independentistas fueron condenados.

"MIRAR AL FUTURO" Y "CONSTRUIR CONVIVENCIA". "Ojalá yo tuviera la lealtad que tuvo el PSOE con Rajoy en momentos muy desgarradores, cuando se puso en cuestión la integridad territorial", ha manifestado, al tiempo que ha puesto de manifiesto la necesidad de "mirar al futuro, aprender de los errores", y no quedar atrapados "en la revancha".

Sánchez ha vuelto a pedir mirar al futuro al ser preguntado sobre las declaraciones que realizó en octubre de 2019, defendiendo el cumplimiento "íntegro" de las sentencias de los condenados por el procés.

"Insisto, es muy importante mirar al futuro, aprender de los errores, y en la Constitución no está la revancha, está el diálogo, la vocación que debemos tener todos por restañar fracturas y construir convivencia. Es lo que va a hacer el Gobierno de España", ha asegurado.

En todo caso, ha señalado que primero hay que esperar al informe del Supremo y también ha garantizado que el Gobierno va a estudiar cada caso, porque "cada uno de ellos tiene su realidad y sus circunstancias". "Y vamos a analizar todas y cada una de ellas", ha afirmado.

"Lo más importante para mí es que, pese a que hay otros partidos que defienden otras tesis, entre los valores constitucionales no se encuentra la revancha", ha enfatizado.

RECHAZA LAS "EXCUSAS" DEL PP PARA BLOQUEAR EL CGPJ. Preguntado directamente sobre el aviso que ya ha realizado el PP de que recurrirá los indultos, y el previsible bloqueo que permanecerá en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez ha tachado de "excusas" los planteamientos del partido de Pablo Casado.

"Yo creo que estamos ante una estrategia de bloqueo absoluto a cualquier renovación, y de no reconocimiento a que hay una mayoría parlamentaria diferente", ha denunciado.

Además, ha criticado que lo que sí que no tiene sentido es que el CGPJ sea el reflejo de una mayoría parlamentaria que ya no existe y que no solo es historia, sino "prehistoria". "Lo que tiene que hacer el PP es cumplir con la Constitución", ha emplazado.

"¿Qué tiene que ver eso con la decisión que vaya a tomar el Gobierno de España sobre una u otra cuestión? *No será que están de nuevo buscando alguna excusa para no cumplir con sus obligaciones constitucionales?", se ha preguntado.

Por otro lado, sobre la reforma del Código Penal que prepara el gobierno, y sobre si va a incluir en ella la penalización de los referéndum ilegales, Sánchez no ha concretado, y se ha limitado ha afirmar que la crisis de 2017 en Cataluña dejó varias "lecciones", como que el Código Penal es "ajeno" a lo que dictan para ese tipo de delitos otras democracias consolidadas.

A este respecto, el Gobierno ya había anunciado públicamente su intención de rebajar la tipificación actual de los delitos de sedición, por los que fueron condenados los independentistas. En todo caso, el presidente ha afirmado que el debate que se puede propiciar en las Cortes es cómo se actualiza el Código Penal en estos delitos, sin aclarar a cuáles se refería.