El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este martes que el Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al "injustificable" bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional.

Sánchez ha expresado esa intención en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras la decisión del TC que ha paralizado la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por los partidos del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo, que no ha precisado cómo actuará a partir de ahora, ha apelado a la serenidad y ha garantizado que se cumplirán tanto las leyes como la Constitución. Ha afirmado que el Gobierno, aunque no comparta la decisión del tribunal de garantías, acata la resolución de la "actual mayoría conservadora".

Una decisión "sin precedentes" y que tiene, ha dicho, su origen en la decisión del Partido Popular de "incumplir el mandato constitucional" con el único propósito de mantener una composición del Consejo General del Poder Judicial "más favorable a su orientación".

"Asistimos desde entonces a una situación inédita, con el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional" que dura ya más de cuatro años, ha agregado.

Para Sánchez, la decisión del Constitucional es un "hecho grave" ya que es la primera vez que se impide a los representantes elegidos por los españoles que realicen su función de legislación.

Son, ha remarcado el jefe del Ejecutivo, unos hechos "sin precedentes en la historia de nuestro país" y de ningún otro país del contexto europeo.

Se ha dirigido a los demócratas que se sienten "indignados" al ver vulnerado su derecho de representación y a aquellos ciudadanos "que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave".

A todos ha trasladado un mensaje de serenidad, porque España es una de las grandes democracias europeas y "dispone de mecanismos capaces de superar esta situación", con el único camino posible, que es la ley y el cumplimiento de la Constitución.

"En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza", ha concluido Sánchez, quien ha vuelto a apelar al cumplimiento de la ley para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular.

Cuca Gamarra: "Es peligrosísimo llamar a la desobediencia"

El PP ha confiado en que haya un acatamiento total al auto del Tribunal Constitucional (TC) que ha suspendido las dos enmiendas que permitían renovar el poder judicial y ha avisado de que "es peligrosísimo hacer un llamamiento a la desobediencia" después de que Unidas Podemos haya pedido movilizar a la ciudadanía.

"Esperamos que se acate esa resolución judicial por parte de todos y que nadie ponga en duda la fortaleza del Estado de derecho ni al tribunal de garantías constitucional", ha remarcado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha insistido en que "hay que acatar en democracia las resoluciones incluso cuando no te dan la razón".

Gamarra ha reiterado, en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, que el recurso de amparo del PP iba dirigido a proteger los derechos de todos los diputados, no sólo de una parte, y por lo tanto de todos los españoles.

"Que sirva esto para que todos tengamos claro que el Congreso no se sitúa al margen ni de la Constitución, ni de la Ley y que todas las instituciones del Estado estamos sometidas a ella. Todos somos iguales ante la ley", ha recalcado.

Para el PP los derechos de los diputados no los determina el resto de diputados sino que están garantizados por la Constitución y las decisiones en democracia se adoptan por mayoría, pero siempre respetando también los derechos que tiene la oposición.

Después de asegurar que los magistrados en funciones del Constitucional que tienen el mandato caducado están legitimados para decidir sobre el recurso de amparo del PP, Gamarra ha afirmado que el caso era "inédito" por la envergadura de las dos leyes orgánicas que se pretendían reformar a través de dos enmiendas.

En este sentido, los populares han reiterado que, aunque no comparten el fondo de las propuestas que contemplan esas enmiendas, su grupo parlamentario es partidario de que la reforma del Poder Judicial se haga a través de un proyecto de ley, con sus informes preceptivos de controles legales, y con comparecencias en comisión para que "haya reflexiones serenas y profundas".

Tomé alerta de la "anomalía institucional" que pudo haberse evitado

El presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSdG-PSOE en esta provincia, José Tomé, calificó la decisión del Tribunal Constitucional como "unha anomalía institucional que non se tiña que ter producido".

Tomé pidió al Gobierno central que corrija el procedimiento, si ese fue el motivo de que fuese suspendida la reforma, y que a vuelva a presentar en el Congreso para sacarla adelante porque considera que es "muy necesaria".

Aseguró que durante los mandatos de Mariano Rajoy el Ejecutivo popular recurrió a este procedimiento en "máis dunha ducia de ocasións" y el Tribunal Constitucional no intervino.

El líder de los socialistas lucenses afirmó que "non é de recibo que o PP queira gobernar aos xuíces desde a oposición". "O PP quere gobernar á xudicatura cando está no goberno e cando está na oposición e as leis do Estado establecen que cando se ten que renovar Consello Xeral do Poder Xudicial e o Tribunal Constitucional son as Cortes en función das maiorías en cada momento as que elixen os seus representantes", afirmó.

Los socios del Gobierno piden una acción conjunta contra la decisión del TC

Los socios que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso han reclamado este martes una acción conjunta para revertir el auto del Tribunal Constitucional que ha suspendido las dos enmiendas que permitían renovar este órgano y el poder judicial.

ERC, PNV y Bildu consideran que se ha producido un "atropello" a la democracia y una injerencia en la división de poderes, ya algunos de ellos instan al Gobierno a que registre una iniciativa para que se revierta esa decisión y se pueda desbloquear la renovación del poder judicial.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que la decisión del tribunal de garantías es "subsanable" con una proposición de ley "exclusiva", "que no ponga excusas" y que contenga las dos enmiendas que ha suspendido el TC.

"Solucionemos", ha dicho Rufián en rueda de prensa en el Congreso tras incidir en que "nosotros no podemos cambiar el poder judicial pero se lo podemos poner difícil con una proposición de ley".

ERC ha pedido "calma" porque ya hubo una interferencia del TC en el Parlament de Cataluña cuando suspendió el pleno que iba a proclamar la independencia tras la celebración del 1-O.

"Es grave pero no es la primera vez que pasa... y no será la última... Es subsanable si, con una proposición de ley del tema exclusivamente", ha recalcado al tiempo que ha avisado de que no participará en "el confeti" de aquellos que se pusieron "de perfil" durante el procés.

También el socio de coalición, Unidas Podemos ha instado a poner "todos los recursos jurídicos al alcance" para poder renovar estos dos órganos al tiempo que incide en que "hace falta un frente democrático social".

Por su parte, la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, cree que ante el "golpe judicial contra la representación legítima emanada de las urnas" tiene que haber ahora una respuesta "rápida y conjunta" de la mayoría parlamentaria plurinacional, la cual tiene que ser encaminada por el Gobierno.

"Espero que todas las fuerzas políticas estén a la altura del órdago" hecho por una derecha política y judicial que "se sitúa fuera de los parámetros democráticos", ha indicado Aizpurua, tras señalar que Bildu no tomará ninguna iniciativa parlamentaria de momento, porque cree que no cabe hacerlas por separado cada grupo, sino estar "a disposición" para una respuesta global e iniciada y coordinada por el Gobierno

El PNV también recalca que "la decisión del Tribunal Constitucional es una injerencia inaceptable en el procedimiento parlamentario" y considera que en el futuro una reforma de ese alcance "solo se puede abordar desde el consenso, el diálogo y el acuerdo, y no desde la confrontación".

La CUP ha instado a actuar contra lo que ha calificado de una "injerencia que rompe la separación de poderes" y su portavoz parlamentaria Mireia Vehí ha dicho que "cuando un tribunal atropella un parlamento, lo que hay que hacer es defender la soberanía popular, nos vale para Cataluña y para las Cortes".

"Cada vez que hablan las togas por encima de la soberanía popular hay un amordazamiento democrático" ha incidido mientras que Más País ya ha registrado una proposición para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que puede ser uno de los caminos a seguir como reacción a la decisión "ilegítima" de un TC con cargos caducados.

Su portavoz, Íñigo Errejón, confía, no obstante, en que la mayoría de la investidura se ponga de acuerdo para una respuesta conjunta. "No me cabe duda de que nos entenderemos, que remaremos todos en la misma dirección", ha señalado.

Desde el BNG su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, también ha hecho un llamamiento a "todas las fuerzas democráticas" para establecer "de forma conjunta" una estrategia en defensa de "los principios democráticos mínimos que el Tribunal Constitucional ha puesto en cuestión".

"Es necesario parar a esta ultraderecha golpista, a este PP golpista, a este Feijóo golpista y a este Tribunal Constitucional golpista", ha añadido.

El Congreso se personará ante el Tribunal Constitucional para presentar alegaciones

La Mesa del Congreso ha acordado personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz del recurso de amparo interpuesto por el PP contra las reformas judiciales que han sido paralizadas, una decisión con la que no estaban de acuerdo los populares y Vox, según fuentes de este órgano.

El Congreso, igual que ha hecho poco antes la Mesa del Senado, ha tomado esta iniciativa como no podía ser de otra manera, ha señalado el secretario primero de la Mesa de la Cámara baja, Gerardo Pisarello: "Obviamente se ha decidido que el Congreso tiene que comparecer ante el Tribunal Constitucional.

Debe presentar alegaciones, ha explicado, "defender la autonomía parlamentaria" y denunciar la vulneración de derechos de la mayoría de diputados que defendían que esta reforma saliera adelante.

No se trata de otra cosa que atender a la resolución del Constitucional, han explicado las mismas fuentes, que en ésta da un plazo de diez días para que las Cámaras remitan certificación de las actuaciones al tiempo que concede otro plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada.

Por eso, han señalado, no entienden que tanto los representantes del PP como de Vox hayan cuestionado la necesidad de acudir al Constitucional.

En este sentido, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro (Vox), ha dicho en la reunión que la decisión de comparecer ante el Constitucional la debe adoptar la Mesa por unanimidad.

Bruselas espera que "todas las partes cumplan las reglas"

La Comisión Europea (CE) dijo este martes que está al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional español para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y pidió a "todas las autoridades y partes nacionales" que actúen "acorde a las reglas y procedimientos" nacionales en esta situación.

"Normalmente no comentamos sobre decisiones judiciales. Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional", dijo durante la rueda diaria del Ejecutivo comunitario el portavoz de Justicia, Christian Wigand.

Fuentes comunitarias han recordado además que los estándares europeos para las reformas judiciales de calado requieren que se consulte previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en ciertos casos, antes de presentarse a la tramitación.

El portavoz, por su parte, optó por la cautela para evitar comentar tanto de manera directa la decisión del Constitucional para congelar la reforma impulsada por los partidos del Gobierno y que afectaba a este mismo tribunal como el propio borrador de ley.

Wigand recalcó que Bruselas sigue la situación en España "de cerca" y que vigila las reformas en el contexto de su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea, del que el próximo verano se publicará la cuarta edición y que de manera insistente apunta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los retos pendientes de España.

La Comisión Europea ya ha recriminado a otros países en el pasado que hayan acelerado ciertos procesos de reformas importantes sin consultar a las partes, como ha sucedido ya en Rumanía o Polonia, y apunta al Tribunal Constitucional como el espacio adecuado para dirimir las dudas que pueda causar la tramitación de una reforma como la española.

La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de frenar la proposición de ley que cambia el sistema de elección de sus miembros y que se iba a estudiar esta martes en la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una crisis institucional en España.