Sánchez garantiza la integridad territorial de España "con todos los medios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la integridad territorial de España y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla está garantizada "con todos los medios necesarios" y ha anunciado que viajará a sendas ciudades autónomas este mismo martes.

Así se ha expresado Sánchez este martes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a raíz de la llegada ilegal de miles de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta en las últimas horas.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que se va a establecer el orden en Ceuta y en las fronteras con la máxima celeridad. "Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia", ha reiterado por dos veces.

La integridad de Ceuta como parte de la nación y la tranquilidad de sus residentes ha insistido en que están garantizadas por el Gobierno "cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles". Así, ha recordado que el Ejército se desplegó en la madrugada pasada y se ha reforzado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para demostrar la determinación con la que está actuando el Gobierno ha informado de que viajará este mismo martes a Ceuta y Melilla.

Ha informado igualmente de que ha mantenido una conversación con el rey en la que le ha trasladado las líneas de acción que va a seguir el Gobierno y que serán coordinadas por un comité de situación que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Sánchez ha hablado con diversas autoridades de la UE para analizar conjuntamente la respuesta europea ante esta "inusitada crisis migratoria" en una frontera de la Unión Europea con Marruecos y también ha conversado con el líder del PP, Pablo Casado.

"Mi prioridad es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos y dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente", ha añadido.

"Respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos"

Sánchez ha subrayado que siempre ha creído que Marruecos en un país socio y amigo de España y que así debe seguir siendo, pero ha recalcado que para que la cooperación bilateral sea efectiva siempre ha de fundamentarse en el respeto.

"En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos", ha precisado.

INTERIOR. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado este martes por incrementar en las próximas horas la cifra de 2.700 devoluciones de inmigrantes, ninguno de ellos menor de edad, que han entrado en las últimas horas en Ceuta ilegalmente con la complicidad de Marruecos, a la espera de "verificar" las circunstancias diversas que guardan relación con esta llegada de nacionales del país vecino que "no debería estar pasando".

En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Marlaska ha dicho que no quería ser "imprudente" a la hora de establecer una relación directa por la falta de respuesta policial de Marruecos al tránsito de sus nacionales para acceder a Ceuta a nado, bordeando el espigón que fija la frontera entre ambos países. También ha respondido que "claro" que se mantienen contactos con las autoridades marroquíes, poniendo como ejemplo la activación de los acuerdos de 1992 sobre devoluciones.

Marlaska ha insistido en que la apuesta del Gobierno es por la devolución de inmigrantes, y no por realizar traslados a la Península

"Igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras de Ceuta, lo seremos en la repulsa y persecución de los discursos de odio", ha dicho Marlaska en su primera intervención junto a la ministra Portavoz, María Jesús Montero, en alusión a los mensajes que se han trasladado en las últimas horas desde Vox.

Marlaska ha insistido en que la apuesta del Gobierno es por la devolución de inmigrantes, y no por realizar traslados a la Península, y ha garantizado que los 2.700 que han regresado ya a Marruecos son mayores de edad. No obstante, ha reconocido que en el caso de los menores el dato "no está concretado" porque están a la espera de realizar pruebas de que la edad manifestada es correcta.