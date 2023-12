Sánchez y Feijóo se reunirán el viernes en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo viernes 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha ofrecido a Sánchez reunirse el viernes "sin mediador", "sin soberbia" y "sin imposiciones", mientras "se humilla" ante sus socios independentistas.

Precisamente este miércoles Feijóo ha enviado una carta a Sánchez con los temas que propone tratar en ese encuentro, entre ellos la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas, medidas para garantizar la independencia judicial o la moción de censura en Pamplona que dará la Alcaldía a EH Bildu. Se trata de un giro del PP, después de 10 días pidiendo a Moncloa que le mande el orden del día por escrito.

En su intervención en el Pleno del Congreso en el marco del debate sobre los últimos Consejos Europeos, Feijóo ha reprochado a Sánchez su "manera curiosa de mostrar interés" por esa entrevista, ya que, según ha dicho, anunció a través de los medios que quería verse con el jefe de la oposición y su gabinete tardó "cinco días" en contactar con el PP.

Feijóo ha admitido que "todo el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil" hablar con Sánchez porque "no respeta al adversario político" e "intenta engañar siempre a todo el mundo". Es más, ha dicho que el jefe del Ejecutivo es "sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable" con los partidos que lo defienden.

"Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera", ha espetado Feijóo a Sánchez, para enumerar a renglón seguido sus exigencias: "Como quiera, sin mediador"; "donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso"; "Cuándo, el próximo viernes"; "Y cómo, sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial", ha señalado. "¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí", ha proclamado.

El presidente de los 'populares' ha dicho que él quiere "estar a la altura del cargo" que representa y ha admitido que "una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama el presidente del Gobierno".

"Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas ni le voy a pedir un referéndum de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir, que mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España", ha exclamado.

Sánchez pide a Feijóo más "diálogo" y menos "berrinche"

Por su parte, Sánchez ha celebrado que el líder de la oposición haya "rectificado" y finalmente acepte acudir a La Moncloa y le ha pedido "diálogo" y no "berrinche".

Además, Sánchez ha señalado que quiere llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas e independentistas para solucionar problemas que son "políticos", según ha subrayado, pero también ha reiterado su voluntad de llegar a pactos de Estado con el PP.

"Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos", ha señalado Sánchez desde la tribuna del Congreso este miércoles, durante el pleno de comparecencia para dar cuenta de los resultados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y del último consejo europeo.

Sánchez ha reiterado que los temas que quiere tratar en la reunión con Feijóo son la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y el nuevo modelo de financiación autonómica. No obstante, ha señalado que podrán hablar de otros asuntos, toda vez que el PP ha manifestado su voluntad de discutir sobre la amnistía y los pactos del Gobierno con el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont.

Considera que Feijóo ha rectificado -"en su empeño por darme plantón", según ha espetado-, aunque a renglón seguido ha celebrado que el líder del PP acuda a La Moncloa porque es "lógico" y a su juicio nadie podría entender que "por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo ostenta las responsabilidades de presidente del Gobierno".

En la misma línea le ha dicho a Feijóo que en la nueva legislatura que acaba de arrancar, el país necesita estabilidad política y económica y justicia social y por tanto "acuerdos" y por tanto la oposición "no puede seguir instalada en la bronca y el insulto, en el berrinche permanente", ha reprochado.