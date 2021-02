Sánchez: "España es una democracia plena y es inadmisible usar la violencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebatido este viernes a su vicepresidente Pablo Iglesias al afirmar que España es "una democracia plena" en la que la violencia es inadmisible, condenando también así las manifestaciones con altercados por el rapero Pablo Hasél y que han sido alentadas desde Podemos.

Después de tres días de incidentes en diversas movilizaciones en toda España por el ingreso en prisión de Hasél, Sánchez se ha referido por primera vez públicamente a ellos en Mérida, donde ha recalcado que el Ejecutivo actuará con contundencia y garantizará la seguridad.

Lo ha hecho al inicio de su intervención en el acto que ha protagonizado dentro de su gira por todas las comunidades para presentar el plan de recuperación de la economía española.

La oposición criticó con dureza las palabras de Iglesias y Echenique

Desde la oposición se le había criticado por no haber condenado públicamente los altercados ni desautorizado a dirigentes de Unidas Podemos como su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que había alentado las movilizaciones.

No se ha referido explícitamente a la actitud del partido de Iglesias, pero ha insistido en que no se puede admitir ningún tipo de violencia con independencia de que sea necesaria una reforma para ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión.

"Pero en una democracia plena, y la española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia y no hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar ni situación que pueda justificar el uso de la violencia", ha reiterado.

Sánchez ya aseguró el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso que no puede dudarse de que España es una democracia plena, pero este viernes ha sido aún más tajante, y su insistencia en esa idea rebate las declaraciones de Iglesias sobre una supuesta anormalidad democrática en el país.

El jefe del Ejecutivo ha proseguido su reflexión subrayando que la violencia no es una libertad, sino un ataque a las libertades de los demás.

"La violencia es un ataque a la democracia, y, en consecuencia, el Gobierno hará frente a cualquier tipo de violencia y garantizará la seguridad", ha manifestado antes de señalar que la democracia ampara incluso los pensamientos "más infames y absurdos" pero no las actitudes violentas.

Por todo ello ha señalado que el Gobierno actuará con contundencia contra ellas.

MANIFESTACIONES. Este viernes continuan las manifestaciones en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél en diversos puntos de España.

Unas 200 personas se manifiestan este a última hora de la tarde en Tarragona en apoyo al rapero y con la pancarta de encabezamiento Amnistía y libertad. Universidades por la libertad'.

A las 19.15 horas, la movilización transcurre sin incidentes por el centro de la ciudad, al grito de Los borbones son unos cabrones, y ha llegado enfrente de la Universitat Rovira i Virgili.

La polémica por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha llegado también a Valladolid, en cuya plaza de Portugalete varios cientos de personas se han concentrado esta tarde para clamar por la liberación del cantante y por la derogación de la denominada ley mordaza.

ECUADOR. Unos 40 manifestantes se concentraron este viernes frente al Consulado General de España en Quito para apoyar a Hasél.

La protesta tuvo lugar de forma pacífica ante la atenta mirada de un pequeño grupo de policías ecuatorianos que custodiaban la sede diplomática, situada en el centro norte de la capital.