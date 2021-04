Sánchez dice que la Ley del Clima es un hito que justifica la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este domingo que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en comisión en el Congreso y remitida al Senado es "un hito que justifica una legislatura" por ser "pionera, innovadora e imprescindible".

En un acto preelectoral del PSOE en Madrid, junto al candidato Ángel Gabilondo, Sánchez ha dicho que la ley sitúa a España "a la vanguardia" de Europa en el ámbito ecologista y que es "un enorme motivo de orgullo" para quienes tienen un compromiso político socialista.

El secretario general del PSOE ha dicho que si su partido ya era "de largo" reconocido como feminista, desde ahora gracias a la ley en trámite en parlamentario es "el partido ecologista de nuestro sistema".

"El PSOE es el partido ecologista de nuestro sistema"

La ley, ha expuesto Sánchez, compromete con un modelo de prosperidad respetuoso con el planeta e incluye medidas para alcanzar la neutralidad climática en 2050, con energías renovables al 100 %.

Sánchez ha subrayado que la ley es apoyada por los jóvenes y también por varios sectores económicos, desde industrias muy tradicionales a empresas emergentes, toda vez que serán movilizados 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década.

"Va a haber un aumento del empleo muy significativo, de entre 200.000 y 300.000 personas al final de la década que estamos comenzando", ha indicado.

También ha destacado Sánchez que de los fondos europeos pospandemia para los próximos seis años más de un tercio serán destinados también a la aceleración de la transición ecológica.

Sánchez ha lamentado que el PP se abstuviera esta semana en la votación de la ponencia de la ley en la comisión del Congreso y ha recordado que no es la primera vez que el primer partido de la oposición se posiciona en contra o dando un paso atrás en el ámbito del cambio climático.

Así, ha recordado que en Madrid el PP llamó al proyecto de reducción del tráfico privado Madrid Central un "muro de Berlín" y también eliminó las estaciones medidoras de la calidad del aire.

"La libertad de respirar aire limpio es verdaderamente la libertad"

"La libertad de respirar aire limpio es verdaderamente la libertad", ha señalado Sánchez, y se ha preguntado "¿cuál es el lado correcto de la historia, la ley del cambio climático o el negacionismo del dúo de Colón?", en referencia al PP y Vox.

También ha lamentado Sánchez que Madrid esté a la cola en el reciclaje en España y sea además la ciudad europea en cabeza en las emisiones de dióxido de nitrógeno.

En el acto ha intervenido también la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha desglosado las "oportunidades inmensas" que tiene Madrid en el ámbito medioambiental y ha instado a "integrar la variable del cambio climático" en todas las decisiones políticas.

XUNTA DE GALICIA. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, advierte que la "inseguridad jurídica" que conllevará para las concesiones en la línea de costa la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energétiva provocará que el sector conservero se "retrotraiga" y "no haga inversiones".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser este domingo, recogida por Europa Press, Quintana ha reafirmado la intención de la Xunta de llevar esta norma ante el Tribunal Constitucional porque su artículo 18 supone dar "carácter de retroactividad" al límite de 75 años estipulado como máximo para las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica recalcó en varias ocasiones que estos permisos no se verían afectados por esta ley, tanto la asesoría jurídica del Gobierno gallego como el Consello Consultivo —ha recordado la titular de Mar— "entienden que ese artículo, tal y como está redactado, es claramente inconstitucional".

"Si hoy en día al sector no sabe definitivamente cuanto período le queda para mantener sus instalaciones, es evidente que el sector se retrotrae, no hace inversiones, no avanza, no aplica nuevas tecnologías", ha augurado.

Según Quintana, la ley estatal de costas, en su redacción del 2013, dice que las concesiones otorgadas antes de su entrada en vigor "tendrán una prórroga extraordinaria de 75 años", mientras que la nueva Ley de Cambio Climático dice que "desde la primera concesión, incluyendo las prórrogas, incluso la extraordinaria, no pasarán de 75 años".

Ante este panorama, la conselleira ha reiterado que si "definitivamente" la norma se queda "sin modificación" en su artículo 18 una vez salga aprobada Senado, la Xunta iniciará el proceso para ir ante el Constitucional.