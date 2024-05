Sánchez descarta investir a Puigdemont y le pide que asuma la realidad al no tener apoyos

El presidente del Gobierno,, ha descartado que los socialistas puedan apoyar una investidura del candidato de Junts, Carles Puigdemont , a quien ha pedido que "asuma la realidad" porquepara ser presidente de la Generalitat.

"Tiene que asumir la realidad, no hay una mayoría parlamentaria independentista", ha dicho en una entrevista en La Sexta.



Sánchez ha hecho un paralelismo entre la situación de Puigdemont y la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque con matices, ya que Feijóo ganó las elecciones generales del 23 de julio pero sin mayoría parlamentaria mientras que Puigdemont quedó en segundo lugar en las elecciones catalanas tras el PSC y sin apoyos suficientes para ser investido.



"Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida, él quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Le costará más o menos pero al final la realidad es la realidad, y es que no le dan los números para ser elegido presidente", ha comentado.



En este sentido, ha ironizado con que el candidato de Junts puede hacer como Feijóo y considerarse "presidente legítimo", y ha dejado claro que tras los resultados de las elecciones catalanas "todos los caminos conducen" al candidato del PSC, Salvador Illa.

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos catalanes para que haya un nuevo Govern en Cataluña presidido por Illa y evitar una repetición electoral.