El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que, después de que la justicia haya anulado las medidas de restricción de la movilidad en la Comunidad de Madrid, es preciso "poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa", sin descartar la declaración del estado de alarma.

Sánchez ofreció al Gobierno de la Comunidad de Madrid "la máxima colaboración y cooperación" para aplicar nuevas medidas, respetando sus competencias, pero sustentándolas en "criterios científicos y técnicos" y en acciones "proporcionales" a la gravedad de la situación sanitaria.

UN INSTRUMENTO "MUY EFICAZ". "Consideramos preocupantes las cifras en la Comunidad de Madrid y la evolución de la pandemia y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa para doblegar la curva", afirmó Sánchez en una rueda de prensa en el Palacio de El Mouradia de Argel tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmedjid Tebboune.

Al ser preguntado si es posible que se pueda acordar de nuevo el estado de alarma, Sánchez recordó que fue el mecanismo al que se recurrió al inicio de la pandemia y resultó "muy eficaz" para controlar la propagación del virus.

"Ese instrumento, como otros, el Gobierno siempre los ha contemplado", añadió Sánchez tras recordar que el Ejecutivo fue partidario de prorrogar dos semanas más el estado de alarma en junio, pero no había consenso parlamentario para ello.

MEDIDAS A TOMAR. En cualquier caso, señaló que las medidas que se pongan en marcha en Madrid serán "acordes al desafío y la evolución de la pandemia" y en coordinación con las autoridades regionales para que sean beneficiosas para los madrileños.

Remarcó que es preciso esperar al resultado de la reunión prevista para este jueves entre el Gobierno central y el madrileño y, en función de ello, se adoptarán las medidas para que haya una situación "mucho más controlada" y redunden en beneficio de los madrileños.

"Si la justicia nos dice que éste no es el mecanismo, sino que tiene que ser otro, habrá que evaluarlo con la Comunidad de Madrid y tomar las decisiones oportunas", incidió.

AYUSO APELA AL DIÁLOGO. Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido diálogo al Gobierno nacional para consensuar las medidas para contener la expansión del coronavirus en la región que sean "sensatas, justas y ponderadas".

La intención, según ha avanzado Ayuso este jueves en una comparecencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, es publicar una orden este viernes con las medidas consensuadas.

Además, ha anunciado que su Ejecutivo va a retirar las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de "evitar más confusión todavía a la ciudadanía".

En su declaración, la presidenta regional ha instado a los madrileños a "no salir de Madrid", pese a que ahora está permitida la movilidad, y a seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, teniendo en cuenta que el lunes 12 de octubre es festivo.

Ha pedido que el Gobierno vuelva a sentarse con la Comunidad de Madrid para tener en pocas horas, entre este jueves y el viernes, una orden "clara" para anunciar "unas medidas sensatas, justas y ponderadas".

Por ello, ha abogado por retomar el diálogo con el Gobierno de España y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió "a ayudar y no imponer" en la reunión del pasado 21 de septiembre, aunque "no cumplió" con su compromiso.

Los comercios de Madrid "ya no pueden más" y "nadie entiende las normas", ha subrayado Ayuso.

ÍNDICE DE CONTAGIOS. La presidenta regional también ha precisado que el índice de contagio en Madrid capital está ya en 465 (por debajo de la orden ministerial) y en 507 de media en la Comunidad, baja la presión hospitalaria, las urgencias y las llamadas al 112, aunque ha reconocido que estas cifras le siguen pareciendo "muy preocupantes".

"El virus no se ha ido, todo lo contrario, sigue entre nosotros y puede propagarse masivamente entre nosotros", ha resaltado, tras recordar que el miércoles fallecieron 37 personas en Madrid.

Antes de que el Ministerio de Sanidad ordenase al Gobierno regional las medidas restrictivas para diez municipios, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había establecido la limitación de movilidad en 45 zonas básicas de salud, con mayor incidencia acumulada de contagios.

Desde el pasado lunes 5 de octubre, el Gobierno regional mantuvo esta estrategia en tres zonas básicas ya que el resto estaban incluidas en los diez grandes municipios donde ya había limitaciones.

Los diez municipios son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla, y las tres zonas básicas con limitaciones Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado.

Almeida apela a la responsabilidad de los madrileños para que eviten los desplazamientos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este jueves que, con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a las medidas que restringen la movilidad en la capital, "es claro" que dichas restricciones han decaído, pese a lo cual ha pedido a los madrileños que "limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios".



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha opinado que el auto del TSJM supone "un varapalo extraordinariamente importante" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que "retrata la forma de gestión que ha tenido".



"Los escenarios de imposición, los escenarios de intervención, los escenarios de sustituir el diálogo y la búsqueda de acuerdos por el Boletín Oficial del Estado han quedado definitivamente descalificados", ha declarado el regidor madrileño, quien ha defendido la "vocación de seguir dialogando" mostrada por la Comunidad de Madrid.



"En este momento, desde luego (...), es obvio que hay libertad de desplazamiento", ha aclarado el alcalde, quien ha insistido en la necesidad de reducir los desplazamientos "en la medida de lo posible", aun habiendo "un puente por delante", para continuar "venciendo la curva".



El regidor también ha confirmado que ahora mismo la Policía Municipal no puede "controlar los desplazamientos de los madrileños" ni hacer "controles informativos", y que el Ayuntamiento ha de limitarse a recomendar evitar desplazamientos innecesarios.



Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo central aplique el estado de alarma para hacer valer las medidas rechazadas por el TSJM, Almeida ha contestado: "Lo único que le pido al Gobierno de la nación es que no vuelva a actuar unilateralmente, que no vuelva a romper el diálogo y la pretensión de llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid".