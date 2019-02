Sánchez decidirá este viernes si hay adelanto o "mantiene" la legislatura, señala Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando si adelanta las elecciones o mantiene la legislatura como las dos únicas opciones posibles después de la devolución de los presupuestos al Ejecutivo, porque una moción de confianza "no tiene ningún sentido", ha afirmado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.



El también secretario de Organización del PSOE, ha insistido en una entrevista en RNE en que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, más allá de lo que le puedan transmitir quienes trabajan con él, así como de los barones del partido.



Ha subrayado que siempre dijeron que habría elecciones y "por supuesto, que habrá elecciones", ha añadido sin concretar las fechas que se barajan en caso de un posible adelanto electoral.



Según el dirigente socialista, "la inquietud del presidente es España" y la decisión que finalmente tome mañana finalmente, tras la reunión del Consejo de Ministros, será "pensando en el país".



Ábalos ha restado importancia a las presiones territoriales para que de celebrarse los comicios no coincidan con los municipales y autonómicos del 26 de mayo al afirmar que "las opiniones son muy distintas" y que cada federación tiene la suya.



Y ha insistido en que la convocarlas es una prerrogativa del jefe del Ejecutivo, que "escucha a todos, pero es una decisión que toma él".



Si opta por llamar a las urnas, ha señalado que los socialistas tratarán de recabar la confianza de los ciudadanos a partir de lo hecho en sus ocho meses de gobierno y de su proyecto para el país que es "muy claro y muy nítido".



"Queremos comparecer como tal, sin ninguna confusión", ha dicho al ser preguntado si podrían alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, mientras que sobre el PP ha dicho que ha renunciado a ser la primera fuerza política del país y centrado todas sus esperanzas en la triple alianza con Cs y Vox.



Para el ministro de Fomento, lo peor de la devolución de los presupuestos no es que "dos visiones extremas" -la derecha y los independentistas- se hayan puesto de acuerdo para bloquearlos y obstruir "claramente" al Gobierno, sino que el país ha perdido una oportunidad de llevar adelante un proyecto político.