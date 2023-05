Sánchez convoca elecciones generales para el 23 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al domingo 23 de julio ante el mal resultado electoral del PSOE el domingo y ha dicho que es hora de que los ciudadanos "tomen la palabra".

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha asumido en primera persona los resultados autonómicos y municipales de este domingo y ha convocado esta tarde un Consejo de Ministros para disolver las Cortes Generales.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que tras el resultado del 28M hay razones que aconsejan someter a la voluntad de los españoles las políticas que se deben aplicar y ver las fuerzas políticas que deben liderar esta fase.

"Solo hay un método infalible para solventar las dudas, lo mejor es que tomen la palabra los españoles y se pronuncien", ha indicado tras informar que ha mantenido un despacho con el Felipe VI para comunicarle la decisión de convocar el Consejo de Ministros y disolver las Cortes Generales.

El presidente del Ejecutivo ha explicado que la primera consecuencia que tendrán los resultados del 28M será que "magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo".

Ha señalado que la segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox.

Sánchez ha reconocido que las votaciones de este domingo dan un mensaje que va más allá del ámbito autonómico y municipal.

"Creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático" a las urnas, ha incidido tras advertir que su Gobierno ha cumplido con su programa y que España está a punto de superar la crisis derivada de la pandemia y de las consecuencias de la guerra en Ucrania, en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo.

Además, ha recordado que España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir de julio y que es un reto por afrontar.

Sorpresa en el PSOE por un adelanto electoral que solo conocía el "núcleo duro" de Sánchez

El adelanto de las elecciones generales ha pillado por sorpresa al PSOE, ya que fuentes de Ferraz señalan que la decisión se gestó entre la noche del domingo y la mañana de este lunes y solo la conocía el "núcleo duro" del presidente del Gobierno y líder socialista.



"Le toca a este país decidir si quiere ministros de Vox o un Gobierno de progreso", señalan las mismas fuentes, que conciben las próximas elecciones como una dicotomía entre un Gobierno de PP y Vox y otro liderado por el PSOE.



Estas fuentes aseguran que Sánchez tenía "clarísimo" que lo que tenía que hacer era convocar un adelanto electoral, una decisión que es una "prerrogativa" exclusiva del presidente y con la que ha asumido en primera persona el mal resultado del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del domingo.



En Ferraz aseguran que no hay dudas de que Sánchez será el candidato del PSOE en las elecciones generales.



Y dicen que lo preocupante del resultado de las autonómicas y municipales no es que el PP haya superado al PSOE en votos y porcentaje, sino la "debacle institucional" que aseguran que supondrá la entrada de Vox en más ayuntamientos y gobiernos autonómicos.



Por otro lado, comentan que es mejor adelantar elecciones en lugar de esperar a diciembre, como estaba previsto, para así evitar pasar "seis meses infernales" con un PP que "no entiende que solo ha ganado las elecciones municipales y autonómicas y que hay un Gobierno legítimo" al frente de España.



Además, descartan que vaya a haber cambios en el partido o en el Gobierno de Sánchez de aquí al 23 de julio, pero asumen que el PSOE tendrá que hacer cambios en la campaña electoral para las generales "para enfrentarse a una derecha y ultraderecha que basa su discurso en ETA y EH Bildu".



Tras el anuncio del adelanto electoral con una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa sin preguntas, Sánchez se ha dirigido a la sede del PSOE en Ferraz para presidir la Ejecutiva Federal del partido, que ha comenzado a las 12.30 y tras la que no habrá finalmente rueda de prensa.