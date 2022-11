Sánchez no compromete plazos para el Ave entre Vigo y Oporto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este viernes la "importancia vital " y su "compromiso total" con las conexiones ferroviarias entre España y Portugal, pese a que no concretó fecha para la conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto, un proyecto que la Xunta teme que quede en el olvido.

En la rueda de prensa posterior a la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa llevada a cabo este viernes en la localidad lusa de Viana do Castelo, en la que ambos países mostraron su buena sintonía, preguntado sobre si España se compromete a desarrollar la conexión desde Vigo a la raya con el país vecino para 2030, ya que Portugal sí ha asegurado que llevará la alta velocidad desde Oporto hasta Galicia para ese año, Sánchez no ha querido especificar fechas, pero sí ha vuelto a insistir en el "compromiso rotundo" de ambos países con mejorar las conexiones ferroviarias.

"En cuanto a la conexión Vigo- Oporto, ambos países hemos encargado a la Agrupación Europea de Interés Económico de alta velocidad de España y Portugal que se realicen los estudios conjuntos de demanda, de análisis de rentabilidad, de modelo de explotación y estudios para la planificación del tramo común transfronterizo de esta conexión", dijo.

En la declaración conjunta de la cumbre también se habla de otros tramos de ferrocarril transfronterizo, comprometiéndose ambos países a estudiar nuevas conexiones de tren con Sevilla, Huelva y Salamanca.

"No se conseguirá mañana, ni dentro de dos días, pero ya nos hemos comprometido a estudiar estas conexiones y a tomar una decisión en la próxima cumbre, en la que estableceremos un calendario, con el fin último de desarrollar el transporte del futuro y contribuir a la descarbonización de la economía", explicó el presidente luso, António Costa.

Sánchez, por su parte, no citó ninguna de estas dos nuevas líneas, pero sí informó de que ya se han encargado los estudios de demanda, rentabilidad y modelo de explotación para la línea entre Vigo y Oporto, que supondrá la primera de alta velocidad de Portugal y la mayor inversión ferroviaria en este país de los últimos 100 años.

EURORREGIÓN. De los más de 60 puntos que tiene la declaración conjunta entre ambos países, solo en otro se hace referencia concreta a Galicia y a la Eurorregión. En él se habla del objetivo de reforzar las interconexiones eléctricas entre España y Portugal, para así incrementar la eficiencia del sistema, la seguridad del suministro y la producción renovable.

"Destacan los esfuerzos realizados para llevar a cabo la interconexión eléctrica Minho-Galicia y confirman la reciente decisión de las autoridades medioambientales de ambos países de mantener la interconexión eléctrica Este/ Oriente como la más viable", añade el documento.

COOPERACIÓN. Portugal y España firmaron también una decena de acuerdos en materia de cooperación, como una guía práctica para los trabajadores transfronterizos que condensa las legislaciones laborales de ambos países.

Se creará además una red lusoespañola de entidades promotoras de cooperación transfronteriza y un Laboratorio Ibérico de Alimentación.

La cumbre tuvo como tema central la innovación y se sellaron varios pactos en este ámbito, como la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en Cáceres y una estrategia común de microelectrónica y semiconductores.

"Podemos y debemos juntar las capacidades comunes para contribuir a que Europa recupere su autonomía estratégica y no siga dependiendo, para una tecnología fundamental para casi todas las actividades, de países terceros", afirmó Costa.

Además, se realizará una cumbre anual sobre ciencia en diferentes áreas temáticas para "estimular " el trabajo conjunto de los científicos ibéricos.

A nivel de infraestructuras, se acordaron dos conexiones por carretera entre Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana y entre Nisa y Cedillo.

También se aprobó una estrategia de turismo transfronterizo con la sostenibilidad como eje central y un memorando de cooperación contra la violencia hacia la mujer y doméstica.

AGUA. España y Portugal acordaron además trabajar conjuntamente para armonizar los indicadores de sequía y escasez que usan ambos estados y, en particular, los que caracterizan las situaciones de excepción recogidas en el Convenio de Albufeira, que rige la planificación hidrológica de las cuencas compartidas por ambos países y la cesión de agua por parte de España a Portugal, ante la situación de sequía que vive la Península Ibérica.

Costa y Sánchez presidieron en Viana do Castelo la 33ª cumbre bilateral junto a nueve ministros de cada país, pero antes se desplazaron a Braga para visitar el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología. Ambos se reunirán de nuevo en la cumbre Euromediterránea convocada el 9 de diciembre en Alicante.

Xoán Vázquez Mao: "É un desprezo a Galicia e ao norte de Portugal"

La cumbre de este viernes dejó muy mal sabor de boca al secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, que considera, a título personal, "unha auténtica vergoña unha cimeira que dura unha hora. É un dezprezo a Galicia e ao norte de Portugal, porque pasaron máis tempo xantando que falando dos asuntos relevantes. A min paréceme un desprezo".

UN DÍA. Vázquez Mao dice que la cumbre con Alemania duró un día y que la de Francia, otro, pero que la de Portugal se desarrolló en una hora y que los resultados ya fueron adelantados un día antes por un periódico español.

"A responsabilidade disto só é dun lado: o español. Porque Portugal traballou os temas deste encontro e avanzounos xa semanas antes da cita de Viana. Pero aquí en España nada. Non se falou de moitos asuntos pendentes. Estamos á espera do comunicado oficial do encontro, pero polo que sabemos ata o de agora tocouse sobre todo o asunto enerxético. Fálase moito do MidCat, pero asuntos que levamos tempo reclamando, como o tren ou un novo tratado bilateral, España non lles fai caso".

MEDITERRÁNEO Para el secretario general del Eixo Atlántico, "o Goberno español, canto máis feble é máis aposta polo Mediterráneo, porque depende dos seus votos, xa que alí hai máis poboación e máis deputados. A nós fálannos da España vaciada, pero logo ves como teñen aquí as infraestruturas: a variante de Ourense nada; Ferrol, Lugo e A Coruña sen rastro do tren, a autovía de Lugo a Santiago paralizada... E así continuamente. Isto non ten ningunha carga ideolóxica, simplemente é que o Goberno de España aposta polo Mediterráneo".

Una constelación de satélites

España y Portugal firmaron un acuerdo para el desarrollo de la Constelación Atlántica, un conjunto de 16 satélites para la observación de la Tierra.



La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, aseguró que esta constelación, que complementará a los satélites europeos Copérnico de la Unión Europea (UE), proporcionará datos de cualquier lugar de la Tierra cada tres horas, lo que "permitirá su uso en aplicaciones que requieran una gran frecuencia de imágenes como la lucha contra incendios o la mitigación del efecto de desastres naturales".



60 millones

Es la inversión que será necesaria para construir esos satélites, para lo que se contará con fondos del Plan de Recuperación.

El proyecto del BarMar se presentará a la Comisión antes del 15 de diciembre

Los presidentes sacan pecho por la solución ibérica para topar el precio del gas y dicen que inspira ahora a otros países europeos

España, Portugal y Francia presentarán antes del 15 de diciembre a la Comisión Europea el proyecto de corredor verde energético entre Barcelona y Marsella, el denominado BarMar.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António Costa, avanzaron esa intención en la cumbre bilateral que presidieron en la localidad lusa de Viana do Castelo y que tuvo como uno de sus principales puntos en la agenda la crisis energética en la UE.

El BarMar fue pactado el mes pasado en Bruselas por Sánchez, Costa y el presidente francés, Emmanuel Macron, como alternativa a la interconexión transpirenaica del MidCcat y a la que se oponía Francia.

Para concretar los detalles del BarMar, los tres líderes se reunirán el próximo 9 de diciembre en Alicante antes de la cumbre euromediterránea prevista en esta ciudad española.

TOPE DE PRECIOS DEL GAS. Sánchez y Costa pusieron en valor "la solución ibérica" para topar el precio del gas natural para la generación de electricidad como respuesta a los incrementos en los precios de la luz y la defendieron como "una suerte de inspiración" para otros países europeos.

Sánchez afirmó que el mecanismo supone "un logro indiscutible" por parte de los dos países que "hoy inspira el debate energético comunitario" y que en España ha supuesto un ahorro para familias y empresas de 2.900 millones de euros desde que se puso en marcha a mediados de junio.

Ambos mandatarios elogiaron las excelentes relaciones entre sus dos países, que, destacaron, se han unido en tiempos de crisis para defender los intereses de la sociedad.