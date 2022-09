Directo 📹 Sánchez acusa al PP de jugar con el miedo y advierte a las eléctricas que España no es suya

El presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, ha acusado al PP de jugar con el miedo de la poblaci√≥n y ofrecer una visi√≥n catastrofista de la situaci√≥n econ√≥mica al tiempo que ha advertido a las grandes empresas, en concreto a las el√©ctricas y la banca, de que Espa√Īa no es suya y que prevalece la voluntad popular.

En el debate que se lleva a cabo este martes en el Senado sobre la crisis energ√©tica y la situaci√≥n econ√≥mica del pa√≠s, S√°nchez ha se√Īalado que un dirigente pol√≠tico no puede actuar como un "cham√°n o un curandero", en referencia velada al presidente del PP, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o y debe contrastar lo que percibe con datos de expertos y con lo que muestra la ciencia para ofrecer "una visi√≥n equilibrada" de la situaci√≥n. "Lo que nunca jam√°s puede hacer un l√≠der pol√≠tico es jugar con el miedo de la poblaci√≥n", ha a√Īadido.

En esa l√≠nea, S√°nchez ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a pesar de la actual situaci√≥n de "incertidumbre" y ha pedido confianza en la econom√≠a espa√Īola. As√≠, aunque ha asegurado que habr√° "medidas adicionales" de ahorro energ√©tico, no ser√°n "dram√°ticas" dado que "no habr√° racionamientos ni escenas apocal√≠pticas" como las que, en su opini√≥n, describe la derecha.

Adem√°s, S√°nchez ha lanzado un mensaje a las empresas el√©ctricas y ha asegurado que no permitir√° que "se lucren" con la actual crisis de energ√≠a: "Por mucho control que tengan de los medios de comunicaci√≥n", ha lanzado, "por muy estrecho que sea su parentesco con tal o cual dirigente o muy ilustres sus apellidos", ha a√Īadido.

En este sentido ha seguido cargando contra las empresas al se√Īalar que puede que a fuerza de ver convertido durante a√Īos "su capricho en ley hayan llegado a pensar que Espa√Īa es suya" aunque seg√ļn ha indicado van a comprobar que prevalece la voluntad popular que se expresa a trav√©s del voto en el Congreso y Senado "y no en unos cuantos cen√°culos madrile√Īos".



INSTALACIONES DE COGENERACI√ďN

Sánchez ha anunciado este martes que las instalaciones de cogeneración quedarán cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas empleado para la generación eléctrica.

Durante su comparecencia en el Senado, S√°nchez ha explicado que se trata de una medida "excepcional para tiempos excepcionales" solicitada por la propia industria, de la que se van a beneficiar sectores que representan el 20 % del PIB industrial.

En su intervenci√≥n en la C√°mara Alta, enmarcada en el debate monogr√°fico sobre la crisis energ√©tica y el contexto econ√≥mico, S√°nchez ha asegurado que el escenario para este invierno es incierto. "No sabemos qu√© va a pasar. No lo sabe el Gobierno de Espa√Īa, ni el de Alemania (...) no podemos despejar esa inc√≥gnita", ha aseverado.

"No podemos leer la mente de un personaje (en referencia al presidente ruso, Vlad√≠mir Putin) que despu√©s de una pandemia ha empujado a la humanidad a la mayor crisis de estos √ļltimos a√Īos. Es probable que Putin tampoco sepa cu√°les son los siguientes pasos que va a dar, por lo que en Europa nos estamos preparando para lo peor, que es un corte total del gas", ha agregado.

Ante ello, el l√≠der del Ejecutivo ha se√Īalado que Espa√Īa ha apostado por la diversificaci√≥n de sus proveedores de gas, el impulso de las energ√≠as renovables y por aplicar medidas para reducir el consumo energ√©tico.

Además, ha hecho hincapié en que desde el Gobierno se aboga por la "solidaridad" con el resto de los "hermanos europeos".

En esa l√≠nea, ha destacado que en la primera quincena de agosto Espa√Īa ha exportado al resto de la UE unos 2.400 gigavatios hora (GWh) de gas en forma de electricidad, equivalente, seg√ļn sus c√°lculos, al consumo de una comunidad aut√≥noma como Cantabria durante seis meses.

As√≠, ha se√Īalado que esa apuesta por la solidaridad con el resto de socios europeos es un planteamiento "estrat√©gico", dado que el futuro de sus econom√≠as puede afectar tambi√©n a la de Espa√Īa.