Sánchez anuncia un plan de jubilación anticipada para personas con discapacidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros de este martes aprobará una reforma para reducir de 15 a 5 los años necesarios para que las personas con al menos un 45% de discapacidad puedan acceder a una pensión anticipada. También aprobará una modificación para que los expacientes de cáncer puedan renovar el carnet de conducir cada 10 años y no cada tres.

Así lo ha señalado en un mitin en Vitoria en el que ha indicado que con esta reforma también van a permitir que, para llegar a ese 45% de discapacidad, no se cuente solo con una enfermedad sino que se puedan sumar porcentajes de varias. Se va a permitir, por tanto, "agregar" varias dolencias, a la hora de acreditar que se alcanza el 45% de discapacidad, según precisan fuentes de Moncloa.

La reducción de años para acceder a la pensión de jubilación anticipada también será aprobada por el Consejo de Ministros de este martes y con ella se reducirán de 15 a 5 años, el periodo obligatorio de cotización con la discapacidad para poder solicitar la jubilación anticipada.

De este modo el Gobierno busca facilitar la protección de trabajadores con problemas neurológicos, polio, daño cerebral o anomalías genéticas, indican fuentes del Gobierno.

NO TIENE QUE IR AL PARLAMENTO. Además Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a aprobar de inmediato una reforma para que las personas que han padecido cáncer renueven el carnet de conducir cada 10 años, como la mayoría de ciudadanos, y no cada tres años como hasta ahora. Este cambio se aprobará en el Consejo de Ministros del martes para acabar así esta "discriminación".

Esta modificación requiere solo de una orden ministerial, según ha precisado, no necesita pasar por el Parlamento y por tanto se va a hacer realidad esta misma semana. Sánchez ya ha comunicado esta noticia a las principales asociaciones contra el cáncer que "lo han agradecido", según ha afirmado. "No es una promesa electoral, va a ser una realidad esta misma semana", ha subrayado.

Esta medida se suma a las anunciadas el pasado sábado por Sánchez en su primer acto de campaña, en Sevilla, donde avanzó medidas para garantizar el derecho al olvido oncológico: declara nulas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios.

También la prohibición de que se tengan en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros y el establecimiento del derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

SÁNCHEZ DEFIENDE SUS ANUNCIOS EN CAMPAÑA

En esta misma línea, Sánchez ha defendido los anuncios que ha realizado desde que ha iniciado la campaña electoral en actos de partido porque siguen la línea que el PSOE está llevando a cabo durante toda la legislatura. "El Gobierno va a hacer en año electoral lo mismo que hace en años pares e impares: avanzar en derechos y proteger a la mayoría social, ha sostenido.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en un mitin en Vitoria junto a la candidata del PSE a la alcaldía, Maider Etxebarría y al secretario general del PSE en Euskadi, Eneko Andueza, que no concurre a las urnas porque el 28 de mayo no se celebran elecciones autonómicas en esta comunidad.

Así, ha afirmado que estos anuncios siguen la línea que ha transitado el partido a lo largo de la legislatura, frente a una derecha y ultraderecha que están utilizando el insulto y la descalificación "como arma electoral, según ha sostenido. Al mismo tiempo, ha pedido a los socialistas centrarse en la gestión, los avances sociales y la paz social que, según afirma, esta logrando su Gobierno.

LOS PROBLEMAS NO SE PAUSAN EN CAMPAÑA

"Andan ahora un poco revueltos, porque dicen es que Sánchez va por ahí anunciando cosas. No, yo no anuncio, yo hago", ha reivindicado, al tiempo que ha señalado que los problemas de los ciudadanos "no tienen por qué ponerse en pausa de repente" porque haya una campaña electoral o porque este año haya elecciones, ha añadido.

Desde que comenzó la campaña Sánchez anunció un bono para que los mayores de 65 años acudan al cine por solo dos euros, una medida que se aprobará en el Consejo de Ministros que se va a celebrar este martes, según indicó este domingo en Puertollano en un mitin del PSOE.

El pasado sábado en su primer acto de campaña, en Sevilla, anunció las citadas medidas sobre derecho al olvido oncológico y anteriormente, en precampaña y también en actos de partido, Sánchez realizó varios anuncios sobre la construcción de decenas de miles de viviendas sociales. El Gobierno también anunció recientemente ayudas millonarias para paliar los efectos de la sequía.

DEROGAR EL SANCHISMO

Por último Sánchez ha lamentado que desde el PP digan que quieren derogar el sanchismo si gobiernan y ha alertado de que quieren terminar con la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la Ley de Vivienda, la de Ciencia, los impuestos a las energéticas, a las entidades financieras y a las grandes fortunas.

A su juicio, los populares se equivocan porque la ciudadanía española no acepta y no tolera "retroceder 10 años" y volver a la conflictividad social, a las pensiones revalorizadas un 0,25% y la precariedad laboral de su contrarreforma laboral, según ha lanzado.

Finalmente ha llamado a los ciudadanos a votar "lo que importa" y defender lo que piensan, siguiendo el lema de campaña de los socialistas y ha hecho un llamamiento a la movilización al pedir que "nadie se quede en casa" el 28 de mayo.