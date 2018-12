Sánchez anuncia medidas para reforzar la seguridad de las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará medidas próximamente "para reforzar la seguridad de las mujeres" tras la el asesinato de la profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva).

Sánchez ha hecho este anuncio en su debate semanal con el presidente del PP, Pablo Casado, quien le ha exigido no derogar la prisión permanente revisable porque es la "mejor fórmula para evitar" la reincidencia y hacer que "los asesinos y violadores estén en la cárcel".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha recalcado a Casado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y sin embargo "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato".



Además, ha indicado que la posición del Gobierno socialista será no derogar esta medida hasta no conocer la posición del Tribunal Constitucional y ha avanzado que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.