El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un nuevo paquete de medidas para combatir la crisis energética que supondrán la movilización de unos 3.000 millones de euros, con el que se busca proteger al 40% de los hogares.

Según ha explicado Sánchez durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, las nuevas medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo martes, que incluyen, entre otras, ayudas a familias con caldera centralizada de gas natural.

Se crea así una nueva tarifa regulada (TUR) para las comunidades de vecinos con este tipo de calderas con el objetivo de limitar hasta finales del 2023 el incremento trimestral de los precios, como ocurre ahora con las tarifas reguladas existentes.

La medida permitirá a 1,7 millones de hogares reducir su factura a más de la mitad de lo que pagaría con las condiciones de mercado actuales, a tenor de las estimaciones del Gobierno.

Refuerzo del bono eléctrico

También se plantea un refuerzo del bono social eléctrico. Para los 1,3 millones de hogares que ya cuentan con él, aumenta el descuento aplicado hasta el 65 % y el 80 % respectivamente para los beneficiarios considerados vulnerables y vulnerables severos, y se eleva un 15 % la cantidad de energía con derecho a descuento.

Con carácter temporal, se instaura una nueva categoría de consumidores con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para hogares trabajadores con ingresos reducidos, la cual beneficiará a otros 1,5 millones de familias.

Asimismo, se mejoran las condiciones del bono social térmico, de modo que en 2022 y 2023 se duplica el presupuesto para los hogares vulnerables. De esta forma, se doblará la ayuda media hasta los 375 euros por hogar y elevará la ayuda mínima a 40 euros.

"España es hoy, gracias al esfuerzo del Gobierno, el país europeo más creíble en propuestas que permitan amortiguar los efectos de la crisis energética de (Vladimir) Putin", ha defendido Sánchez.

35.000 millones en medidas para paliar el alza de precios

Según ha recordado el presidente durante su comparecencia, el Gobierno ha ahorrado 35.000 millones, casi el 3% del PIB, a los consumidores desde junio de 2021, con medidas como la reducción de impuestos o la 'excepción ibérica, por la que se fija un tope al gas natural para la generación de electricidad.

Las facturas eléctricas de los hogares son un 33% más bajas de lo que serían sin las medidas aprobadas. "Los consumidores vulnerables pagan lo mismo que antes de la guerra en Ucrania", ha asegurado el presidente durante su intervención. Asimismo, las facturas eléctricas de las pymes son un 23% más bajas que sin las medidas, y las de la industria entre un 18% y un 20%.

Además, las facturas de gas de los hogares con TUR para agua caliente y calefacción son un 50% más bajas de lo que serían sin las medidas, mientras que la bombona de butano tiene el precio congelado y la gasolina y el diésel tienen un descuento de 20 céntimos por litro.

Ahorro del 4,6% de la electricidad

El presidente del Gobierno también ha hecho mención durante su primera intervención en la tribuna al plan de ahorro energético aprobado a principios del mes de agosto, que ha permitido ahorrar hasta la fecha un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior. Además, ha puesto en valor que este plan de ahorro es "coherente" con el plan de contingencia aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros y que el Gobierno enviará "durante las próximos días" a Bruselas.

Cabe recordar que este plan de contingencia está compuesto por un total de 73 medidas con el objetivo alcanzar un ahorro adicional en el consumo de gas natural en el país de entre un 5,1% y un 13,5% entre el pasado mes de agosto y mayo de 2023, el período establecido por la Comisión Europea, de cara a afrontar este otoño/invierno en el contexto actual de crisis por la guerra de Ucrania.

En concreto, el plan de 73 medidas se engloba en seis grandes bloques: El ahorro y la eficiencia, el impulso a la transición ecológica, la protección de los consumidores, la fiscalidad, la autonomía energética y la solidaridad con Europa.

Entre las principales medidas, de las que se debe desarrollar en el mínimo plazo su marco regulatorio para su aplicación, figuran ampliar la protección de los consumidores vulnerables -con una mayor cobertura para el bono térmico y eléctrico y una mayor cantidad de población con protección-, así como trabajar en una propuesta para las calderas comunitarias -unos 1,6 millones de hogares que actualmente no se pueden acoger a la TUR del gas natural- de cara a rebajar su factura este invierno, precisaron fuentes del Ministerio.

El PP alerta de que las cuentas de Sánchez no cuadran

El PP ha alertado de que las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez "no cuadran" porque se basan en previsiones de crecimiento que no comparten el Banco de España o el FMI, al tiempo que se pone "en riesgo" el estado del bienestar al gastar "como si no hubiese un mañana". "¿Qué va a ser de nosotros cuando las reglas fiscales dejen de estar suspendidas?", ha preguntado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a Sánchez, al replicarle en la comparecencia del jefe del Ejecutivo por el Consejo Europeo y las políticas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

La también secretaria general de Alberto Núñez Feijóo ha argumentado que Sánchez deja el país peor que como lo encontró, porque hay más pobreza y exclusión, se ha perdido un 22 % de poder adquisitivo, deja una herencia de 300.000 millones más en deuda pública o se encadenan tres meses con incremento del paro.

Abascal acusa a Sánchez de ofrecer "migajas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ofrecer "migajas" para hacer frente a la actual coyuntura económica y ha augurado que los españoles elegirán seguir el camino de Italia cuando tengan oportunidad de acudir a las urnas.

Así ha respondido el líder de Vox a las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Congreso sobre la crisis energética. "Nos trae migajas, propaganda, pan para hoy y hambre para mañana", ha denunciado.

Abascal ha señalado al "fanatismo climático" como responsable de gran parte de la situación actual, a los "burócratas de Bruselas" y la "oligarquía ideológica" y ha defendido la necesidad de explotar y explorar los recursos con los que cuenta España, reabrir centrales térmicas y prolongar la vida de las nucleares, además de estudiar la apertura de nuevas.

Sánchez dice que Madrid tarda un año en citar una colonoscopia y la comunidad responde que miente

Sánchez ha asegurado que en la Comunidad de Madrid se da cita para dentro de un año para hacer una colonoscopia. Sin embargo, la presidenta madrileña le ha acusado de mentir y fuentes del Gobierno regional han precisado que la media en la comunidad para hacerse una colonoscopia es de 64 días.

Acusa al PP de "acosar" y "tratar de derribar" al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de dedicarse a "acosar y tratar de derribar" al Ejecutivo a lo largo de esta legislatura y de no ayudar en "los dos momentos más críticos de la historia reciente de España", en alusión a la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. En su comparecencia, ha criticado la "ceguera" y el "negacionismo" del PP ante las medidas adoptadas por el Gobierno.

"Sólo se ha dedicado esta legislatura a acosar y tratar de derribar al Gobierno y no ayudar a su país en dos de los momentos más críticos de la historia reciente de España", ha dicho.

Sánchez ha hecho estos reproches al PP en plena negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante una comparecencia en el Congreso a la que no ha asistido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que no es diputado y además tiene otro acto previsto este jueves.

En su intervención, Sánchez ha destacado las medidas adoptadas por su Gobierno para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania que, según ha dicho, pueden resumirse en dos palabras: "dignidad y justicia".

Y ha subrayado el respaldo de la Unión Europea a algunas de estas medidas, al contemplar ahora por ejemplo extender la denominada excepción ibérica para abaratar el precio de la factura eléctrica a otros países, lo que en su opinión hace que el trabajo de España para amortiguar los efectos de la crisis sea "más creíble".

"La superioridad de esta respuesta social a la crisis frente a la neoliberal es evidente. En Occidente domina un nuevo consenso, el consenso social, priorizar la colaboración frente a la competición", ha añadido.

Los diputados de Vox demoran su llegada al Congreso e interrumpen a Sánchez

El grueso de los miembros del grupo parlamentario de Vox han entrado este jueves al hemiciclo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había empezado su intervención en la tribuna y lo han hecho a modo de protesta después de que el jefe del Ejecutivo hiciera esperar al Rey este miércoles antes del desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional.

La llegada de los diputados de Vox ha obligado al presidente a hacer un parón en su intervención, que había arrancado pocos minutos antes. Mientras los parlamentarios atravesaban el Salón de Plenos para llegar hasta sus escaños, Sánchez ha sonreído con cara de circunstancias.

La situación ha llevado a intervenir a la presidenta el Congreso, Meritxell Batet, quien ha exigido "silencio" a sus señorías y les ha apremiado a sentarse. "Ocupen sus escaños con rapidez, por favor, para poder continuar con la intervención", ha dicho.