Sánchez avisa de que no irá a una investidura fallida y ERC ve las posiciones aún "alejadas"

Pedro Sánchez no tiene intención de intentar la investidura si no cuenta con los votos para ser elegido presidente por el Congreso, y así lo ha hecho saber el Gobierno en funciones este viernes, después de que ERC dijera que no tiene prisa por cerrar un pacto con los socialistas. El Ejecutivo sigue pensando, en cualquier caso, que es posible la investidura antes de Navidad, y confía en alcanzar el acuerdo con los republicanos.

"No iremos a una investidura fallida", subrayó este viernes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, quien no obstante insistió en mandar un mensaje de optimismo. Así, Celaá recordó que, tras el primer encuentro del jueves entre PSOE y ERC, ya hay programada otra reunión y subrayó que "si hay nuevas citas" es que hay "nuevas oportunidades". Pero además, defendió el entendimiento entre ambos como la "ocasión de demostrar la apuesta por la convivencia y el respeto a la pluralidad".

Habrá que esperar al día 3 por la tarde, después de la Constitución de las Cortes y cuando vuelven a reunirse los socialistas con ERC, para ver si las negociaciones avanzan.

La ministra portavoz hizo estas reflexiones unas horas después de que Esquerra advirtiese de que el acuerdo no está aún tan claro y tampoco es inminente. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó —en una entrevista en TV3— que vio al PSOE "receptivo" y dispuesto a "escuchar", aunque queda "muchísimo trabajo" porque las posiciones siguen "muy alejadas", por lo que pidió a los socialistas movimientos "explícitos" que demuestren que van "en serio".

Villalta aseguró que ERC va a intentar llegar a un acuerdo pero advirtió de que será "complejo" porque las posiciones siguen "alejadas". Además, recalcó que ERC no tiene "prisa" para cerrar un pacto. "Esto no va de días", dijo la portavoz de Esquerra.

Y mientras ERC habla con el PSOE, otro partido independentista, JxCat, ha puesto sobre la mesa su exigencia para retomar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. En concreto quiere un "gesto de presidente a presidente", como apuntó la portavoz en el Congreso, Marta Borrás.

El PP mantendrá su 'no' a Sánchez y avisa de que no teme las terceras elecciones

El partido que ha vuelto a descartar la abstención es el PP. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, reiteró la posición de su partido y acusó a Pedro Sánchez de pretender fraguar "un Gobierno de sedición" al negociar con "el delincuente Junqueras".



"Sánchez está colocando en manos de un delincuente las llaves del Gobierno de España", dijo Álvarez de Toledo, quien advirtió de que no teme a la convocatoria de terceras elecciones, aunque al mismo tiempo subraya que no las desea.



Así las cosas, Isabel Celaá no perdió la oportunidad, un viernes más, de enviar un mensaje al PP al hablar de la futura Comisión Europea, compuesta por liberales, socialdemócratas y populares, como "un ejemplo de gobernanza que haríamos bien en cultivar". Cuando se le preguntó por qué los socialistas no buscaban replicar el modelo en España dijo que la culpa es de los partidos de la derecha, que "no parecen responsabilizarse" de la configuración de un nuevo Gobierno.