Sánchez advierte a Bruselas de que no aceptará "imposiciones" en el consumo del gas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, ha sido tajante al ratificar que el Ejecutivo se opone ay ha confiado en que la Comisión Europea llegue a un acuerdo "equilibrado y solidario que garantice el suministro".

"No podemos aceptar imposiciones sin debate", ha dicho Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, que este sábado ratifica los cambios en la estructura del partido y en el grupo parlamentario del Congreso y tras incidir en que ante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania "Bruselas no tiene en cuenta la situación de partida de cada estado miembro".

En este sentido, Sánchez ha recordado que España trabaja solidariamente con la Unión Europea compartiendo infraestructura de regasificación y enviando gas y electricidad y se ha opuesto a la propuesta de la Comisión Europea para que todos los países de la UE reduzcan voluntariamente un 15% su consumo de gas.

"Defenderemos nuestros intereses frente a soluciones impuestas que no son eficaces y estoy convencido de que habrá un acuerdo equilibrado y europeísta en los próximos días", ha dejado claro.

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno

"No vamos a caer en viejos trampantojos como la vuelta a la energía nuclear"

Sánchez comparte el principio de solidaridad de la UE pero no decisiones impuestas y sin debate al tiempo que también ha negado que la energía nuclear sea la solución a los problemas energéticos en España y ha instado a avanzar en una transición ecológica verde y justa.

"Ni un paso atrás en la transición ecológica", ha dicho tras lamentar las muertes que han provocado las olas de calor que afectan a España y dar las condolencias a todas las víctimas que están causando los incendios.

Sánchez ha instado a mejorar las condiciones laborales de las clases trabajadores más desfavorecidas, que son las que se ven más afectadas por el cambio climático y ha dicho que el PSOE siempre elige "proteger a la clase trabajadora".

El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a "no perder tiempo" para luchar contra el cambio climático, ya que la emergencia climática se acelera y no hay excusa para apartar la transición ecológica: "Es ahora o nunca".

"Gobernar es remangarse y afrontar los problemas y no es cruzarse de brazos... La inacción es el error seguro y ese error la familia social no lo va a cometer", ha puntualizado tras insistir en que "nunca me vais a ver ponerme de perfil", sino "dando la cara, aportando soluciones".

Sánchez ha reiterado que su Gobierno no dará "ni un paso atrás" con la transición ecológica y que trabajará con determinación. "No vamos a caer en viejos trampantojos como la vuelta a la energía nuclear", ha incidido.

El PSOE aprueba por unanimidad los nombramientos propuestos por Sánchez

El Comité Federal del PSOE ha aprobado este sábado por unanimidad los cambios de cargo propuestos por el presidente de Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, entre ellos el nombramiento de la ministra María Jesús Montero como número dos del partido en sustitución de Adriana Lastra.



Además, el exlehendakari, Patxi López, ha sido ratificado como portavoz del Congreso de los Diputados y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, como portavoz de la Ejecutiva Federal del partido en lugar de Héctor Gómez y Felipe Sicilia, respectivamente.



Todos los socialistas presentes en la reunión extraordinaria del Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, han expresado su satisfacción con la remodelación emprendida tras la dimisión el pasado lunes de Lastra como vicesecretaria general.



Una satisfacción que era evidente tanto en los rostros sonrientes de muchos de ellos a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz como en las intervenciones que algunos representantes han hecho a puerta cerrada, donde la mayoría han destacado la necesidad de "enfrentar la realidad" y de "seguir gobernando para transformar".



Y esta satisfacción se ha plasmado al ratificar por unanimidad todos los nombramientos.



A los ya mencionados se suman los del ministro Miquel Iceta, que pasará a ser secretario de Memoria Democrática y Laicidad en la Ejecutiva Federal del partido en sustitución de Patxi López, e Iván Fernández como nuevo secretario del Pacto de Toledo e Inclusión Social en lugar de Juan Francisco Serrano, que ahora será adjunto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El PSOE abre el proceso de primarias para las municipales y autonómicas de 2023

El PSOE ha abierto este sábado el proceso de primarias para elegir a los candidatos que concurrirán a las elecciones municipales y autonómicas previstas en 2023, con el plazo de presentación de candidaturas fijado entre el 19 y 20 de septiembre y con la primera votación el 9 de octubre.

Después de que Pedro Sánchez haya dejado claro ante el Comité Federal de su partido que su prioridad es salir a ganar y meter una "marcha más" frente a los próximos comicios municipales, autonómicos y generales que se celebrarán en 2023, el partido se ha activado en modo electoral.

De esta forma el Comité Federal del PSOE ha convocado primarias y ha aprobado el calendario para los candidatos socialistas que quieran liderar la lista del PSOE frente a elecciones en comunidades autónomas, cabildos insulares, consejos insulares, juntas generales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Hay un calendario genérico y además un "calendario alternativo" para que permitirá retrasar las primarias para los casos en que, por motivos políticos u orgánicos, en algún ámbito o institución no proceda aplicar el primero.

El plazo genérico para presentar candidaturas se ha establecido entre el 19 y 20 de septiembre, y entre el 21 y el 27 de ese mes se procederá a la recogida y presentación de avales.

La proclamación de las candidaturas para concurrir a los diversos comicios se llevará a cabo el 28 de septiembre y la primera votación en primera vuelta será el 9 de octubre.

Antes, entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, los candidatos proclamados harán campaña informativa para dar a conocer sus propuestas.

Las candidaturas definitivas a cada una de las instituciones se conocerán el 16 de octubre.

Además de este calendario oficial, el PSOE ha previsto un "calendario alternativo" que permitirá solicitar a la Ejecutiva Federal el aplazamiento de la celebración de las primarias antes del día 10 de septiembre.

En este caso la presentación de candidaturas sería entre el 21 y el 22 de noviembre, la recogida y presentación de avales del 23 al 29 de noviembre, la proclamación de las candidaturas el 30 de ese mes y la campaña de información del 1 al 10 de diciembre.

Este calendario alternativo prevé que la primera vuelta sea el 11 de diciembre y la segunda el 18 de diciembre.

"Ahora, compañeros y compañeras, toca meter una marcha más. Queda año y medio para las generales", ha instado Sánchez a todo el partido tras resaltar que "tenemos ganas de ganar y sabemos hacerlo (...) lo hicimos en 2019 y lo haremos, no me cabe duda, en 2023. Lo vamos a hacer trabajando juntos, como un equipo".

En 2023 habrá elecciones en todos los municipios de España y en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Galicia y Cataluña.

En la actualidad, el PSOE está al frente de nueve gobiernos autonómicos (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana), cogobierna en dos (Cantabria y País Vasco) como segunda fuerza, y tiene seis plazas pendientes: Madrid, Andalucía, Castilla y Léon, Murcia, Cataluña y Galicia.