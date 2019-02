El Gobierno acepta que el 'relator' solicitado por el Govern supervise el diálogo entre partidos

La vicepresidenta Carmen Calvo ha garantizado que su Gobierno no va a hacer "nada al margen de la Constitución" en los espacios de diálogo que está creando con los independentistas catalanes y ha recordado que dialogar no es delito: "Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena".

Calvo ha contestado así al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, para quien aceptar un "verificador en las negociaciones es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional, reconocerle soberanía a la otra parte y vulnerar la Constitución".

"¡Se lo digo con dolor, eso significa traicionar a España!", le ha dicho Cosidó a Calvo en la sesión de control de la Cámara Alta, tras pedirle que desmienta al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien ha considerado "posible" que acaben acordando la participación de "alguien que dé fe" de lo que se hable en la mesa de diálogo.

En los pasillos del Senado, Calvo ha explicado que no se trataría de un mediador, sino de un coordinador, es decir, "alguien que pueda tomar nota" y "coordinar" las reuniones y "que entienda bien de todo lo que estamos hablando".

El PP sostiene que la mesa de partidos con la figura del coordinador es la "mesa para negociar la autodeterminación" que exigen los independentistas catalanes a cambio de la aprobación de los presupuestos, mientras que el "gesto antirrepresivo" que demandan será la "impunidad para los golpistas".

Cosidó ha hecho hincapié en que la apetencia de Sánchez de quedarse en la Moncloa no puede hacerse cuestionando la soberanía nacional y en que la minoría parlamentaria que tiene no le "da legitimidad para sentarse en una mesa a negociar en nombre de España cuando la mayoría de los españoles no se siente representada".

Por eso, ha pedido a Calvo que "renuncien" al diálogo con los independentistas y que "rectifiquen por sentido de Estado, lealtad a lo que significa el Gobierno de España y dignidad democrática".

Le ha dicho también que, si quiere "persistir en el error, lo pongan en un programa electoral y deje que los españoles voten, que la respuesta que les van a dar va a ser muy clara".

Calvo le ha replicado que su Ejecutivo "cede al diálogo siempre" y que si tiene algún "temor de que el Gobierno va a hacer algo al margen de la Constitución se puede quedar tranquilo".

"Este Gobierno cede al diálogo siempre y, si se trata de los Presupuestos Generales del Estado ¿dialogar con todos los grupos para intentar que salgan adelante le parece a usted raro en una democracia?", ha planteado la vicepresidenta.

Para Calvo, que el gobierno pueda hacer algo al margen de la Constitución es "producto exclusivamente de la imaginación" de Cosidó, al que ha exigido que deje al Ejecutivo que dialogue y que "con la ley y el dialogo encuentre una solución" a la crisis catalana.

Tras reprocharle que el gobierno de Rajoy dejó "empantanado" el problema de Cataluña, y lo fió "todo a la justicia escurriendo el bulto", la vicepresidenta ha sostenido que el PP no va a sacar más "rédito electoral" con este asunto.

BORRELL. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha evitado este martes valorar la aceptación por parte del Gobierno de la figura de un coordinador en las negociaciones y se ha remitido las preguntas a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. "Pregúntenle a la vicepresidenta, que es la que está llevando estos temas", ha dicho a los periodistas.

"HUMILLACIÓN". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido una "humillación intolerable para España" al "aceptar un mediador" en el diálogo con el independentismo catalán.



"Sánchez vuelve a ceder ante los separatistas y acepta un 'mediador' para sus negociaciones con Torra. Una humillación intolerable para España. Ya basta, señor Sánchez, no todo vale por el poder", ha escrito Rivera en un mensaje en Twitter en el que ha vuelto a reclamar "elecciones ya".