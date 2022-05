Los descuentos en carburantes y la rebaja en la luz irán más allá del 30 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que está abierto a prorrogar más allá del 30 de junio el Real Decreto-ley por el que se adoptaron medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, a nuestra industria, a las empresas y a las familias", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Europeo extraordinario, en Bruselas, donde se ha acordado el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania y el embargo parcial al petróleo ruso.

Con una vigencia hasta el 30 de junio, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo el decreto que incluye rebajas fiscales para abaratar el precio de la electricidad, una bonificación de 20 céntimos al combustible por litro o el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres.

También se incorpora el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables y se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares.

Según ha explicado Sánchez, la naturaleza de ponerlo en vigencia cada 3 meses se debe a la necesidad de ir viendo la evolución de la guerra, un análisis que se está realizando ya por parte del Ministerio de Hacienda y del equipo económico del Ejecutivo. "Habrá una respuesta antes del fin de su vigencia", ha asegurado el presidente.

Y es que Sánchez ha admitido que el coste de la guerra ya está teniendo sus efectos, a través de un alza descontrolada de la energía, del gas o de las materias primas. "La cuestión es que si no hiciéramos nada, este coste sería aún mayor", ha subrayado el presidente, tras insistir en que hay que seguir perseverando en la unidad para detener la agresión a Ucrania.

Sánchez defiende no cerrar "la vía diplomática" con Putin al tiempo que se mantienen las sanciones

El presidente Sánchez ha defendido la importancia de mantener abierta la vía del diálogo con Putin, al mismo tiempo que se adoptan sanciones para mantener la presión sobre Rusia.

En su opinión, es importante mantener la "vía diplomática" abierta y así se lo ha trasladado a los propios Scholz y Macron. "Al mismo tiempo que tenemos que ser duros tenemos que contar con una vía diplomática abierta para que se pueda lograr cesar las hostilidades, un alto el fuego, la paz y el fin de la agresión", ha afirmado.

No obstante, ha dejado claro que Putin "debe ser consciente de que las sanciones no van a terminar hasta que no salga el último soldado ruso de Ucrania", resaltando el sexto paquete que verá la luz en los próximos días tras el acuerdo político alcanzado en esta cumbre y que incluirá el embargo al petróleo que llega por barco a la UE.

El presidente del Gobierno ha reconocido que esta no es una postura "unánime" entre los Veintisiete y algunos países "no están de acuerdo con esta estrategia porque tienen una posición más asertiva respecto a Rusia", pero ha insistido en que "nunca se tiene que cerrar".

"Creo que es muy bueno a la hora de explicar a los conciudadanos lo que estamos haciendo" y los "esfuerzos que tenemos que asumir" como consecuencia de la guerra y también a la hora de "contrarrestar las narrativas del régimen ruso" en terceros países, sobre todo en un contexto como el actual en el que podría producirse una crisis alimentaria.

Por otra parte, Sánchez ha evitado significarse sobre si España apoya que Ucrania reciba el estatus de país candidato a la UE en el Consejo Europeo de junio. Así, ha dicho que será entonces cuando, con el informe que presente al respecto la Comisión Europea, los líderes europeos debatan sobre el paso a dar.