Salud Pública aprueba la vacunación desde los 12 años

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha aprobado este martes la vacunación de nuevos grupos de vacunación contra el covid-19. En concreto, el grupo 11 estará formado por personas de entre 30 y 39 años, el 12 entre 20 y 29 años y el 13 entre 12 y 19 años.

Sin embargo, y a pesar de las informaciones que apuntaban que se iba a abordar la posible eliminación de la obligatoriedad de mascarillas en exteriores, Sanidad y comunidad no han abordado este asunto durante la reunión. "No se ha tratado. No hay fecha", han precisado fuentes ministeriales a Europa Press.

Por otra parte, Sanidad ha informado de que, teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, "se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente". En cualquier caso, resaltan que "es fundamental insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía".

En la Comisión de Salud Pública también se ha informado del trabajo que se está realizando para actualizar la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19, documento que se llevará a votación en la próxima reunión.

Otro de los temas de los que se ha tratado en la Comisión de Salud Pública es de la necesidad de priorizar la vacunación de adolescentes a partir de 12 años que pertenezcan a los grupos 1, 4 y 7 (grandes dependientes y condiciones de muy alto riesgo), tras la aprobación de la vacunación para este grupo de edad el pasado 31 de mayo.