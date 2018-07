Sáenz de Santamaría reitera su apuesta por una candidatura única al congreso

La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este domingo que hasta el final del proceso de primarias seguirá apostando por una lista de integración en la que "gane todo el partido", tal como le han pedido un afiliados, compromisarios y dirigentes provinciales y autonómicos.

En declaraciones a los medios durante una visita a Badajoz, Sáenz de Santamaría ha defendido la idea de una candidatura única y ha expresado su voluntad de poder hablar "largo y tendido" con su rival, Pablo Casado.

Acompañada por el líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, y afiliados, la candidata ha dicho que se puede lograr una lista de integración con la candidatura de Pablo Casado de cara al próximo congreso nacional.

"En el PP, la unidad es un valor muy importante y siempre se ha defendido que gobierne la lista más votada", ha añadido.

Ha afirmado que su partido tiene la responsabilidad de acometer una oposición "muy firme" al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas decisiones, según ha agregado, pueden "deteriorar la convivencia en España".

Santamaría ha afirmado que el PP debe tener como objetivo que la estancia de Sánchez al frente del Gobierno sea la más corta posible, a tenor de los "ataques" en las últimas semanas a aspectos como la pluralidad de TVE o al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

En relación al vídeo difundido contra su candidatura, ha dicho que es "la antítesis de lo que significa el PP", formación que "no había vivido nunca este tipo de cosas". "Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de que nuestros procesos internos nada tienen que ver con algunas cosas vividas en Podemos o en el PSOE", ha remarcado la candidata.

De hecho, ha recordado que su candidatura ya ha pedido una investigación sobre el citado vídeo a la Comisión Organizadora del Congreso del PP.

"No sería bueno que hubiera segundas, terceras o cuartas partes de ese vídeo, el cual ha sido muy desagradable; una muestra de lo que no se debe hacer en política y, desde luego, de lo que no es el PP", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de un debate con Casado, ha afirmado que mucha gente considera que entre candidatos de partidos distintos ese debate es ideológico y tiene sentido", pero en este caso están por delante los intereses del PP y de España".

Puy defiende que "lo normal es que los compromisarios gallegos" voten lo mismo

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado este domingo que "lo normal es que los compromisario gallegos compartan el mismo criterio en el congreso del PP".



En una entrevista en el circuito gallego de la Cadena SER, Puy ha dicho que tras la visita de Pablo Casado la semana pasada y los inminentes actos de Soraya Sáenz de Santamaría en Galicia se tomará una decisión conjunta.



"Lo más probable es que compartamos, insisto, una serie de elementos comunes que probablemente hagan que la inmensa mayoría de los miembros del Partido Popular que estarán en el congreso votemos en la misma línea con independencia de que luego se anuncien en candidaturas que integren a determinadas personas", ha detallado.



"Por tanto -ha continuado-, vamos a esperar a ver qué se nos oferta y en función de eso decidiremos y lo normal en Galicia es que todos compartamos el mismo criterio", ha agregado tras la victoria de María Dolores de Cospedal en la Comunidad en la primera vuelta.