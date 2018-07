Sáenz de Santamaría pide a Casado "integración" y promete "generosidad"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que ha ganado la primera vuelta de las primarias del PP, ha pedido al segundo candidato en esta carrera, Pablo Casado "integración y unidad", y ha prometido "generosidad" con todos en el partido.

En rueda de prensa tras conocerse los resultados, Sáenz de Santamaría ha señalado que los militantes "quieren y merecen" ese "esfuerzo" por la integración y la unidad para llegar al congreso, y ha asegurado que también piensa hablar con las otras candidaturas, en las que hay, ha subrayado, personas "extraordinarias".

Ha añadido que en cualquier caso se dejará la piel por ganar el congreso del partido y ser la próxima presidenta del PP y del Gobierno.

CASADO QUIERE IR "HASTA EL FINAL". Pablo Casado, por su parte, ha asegurado que quiere seguir planteando su proyecto "hasta el final" y que en su candidatura "cabe todo el mundo".

Casado ha recalcado que su resultado está "muy igualado" con el de Soraya Sáenz de Santamaría, y ha añadido que se siente "muy identificado" con otros aspirantes que han quedado fuera como María Dolores de Cospedal, que tiene, ha dicho, una forma de hacer política "muy parecida" a la suya.

Ha insistido por tanto en que el partido se ha dado unas normas, según las cuales los compromisarios deciden en la segunda vuelta y han insistido en que quiere cumplir con su compromiso de liderar un proyecto en el que todo el mundo se puede incorporar.

COSPEDAL DICE QUE NO ASPIRA A CARGOS. María Dolores de Cospedal ha pedido que el PP abra "un periodo de reflexión" tras la primera vuelta para la elección de su líder y ha asegurado que no aspira a "ninguna responsabilidad ni cargo" pero que el 26 por ciento de los apoyos que ha obtenido "no puede quedar fuera".

En su comparecencia tras conocerse los resultados, Cospedal ha dicho que hay que abrir ese periodo de reflexión "entre todos para acordar "lo que sea mejor para el PP", que será seguro, ha dicho, "lo mejor para España".

Ha insistido en que éste es un sistema de doble vuelta y que "hay muchos votos que no están integrados" en ninguna de las dos candidaturas que han llegado a la segunda vuelta, y de ahí la necesidad de abrir esta "reflexión".

Sobre su futuro político, Cospedal ha dicho que ahora no es el momento de responder, pero ha que hará lo mejor para el partido. "Lo que no voy a hacer es entorpecer a quien tenga que ser el futuro presidente del partido", ha remarcado.