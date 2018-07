Los candidatos a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se preparan para la votación de las elecciones primarias que se celebrará este sábado en el congreso extraordinario del PP. Sáenz de Santamaría apeló a los gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar mientras Casado aseguró que apostaría por la integración.

Sáenz de Santamaría ha dicho este viernes que Rajoy mantendrá su neutralidad hasta el final, pero ha resaltado que tanto él como Aznar ganaron elecciones situándose en el centroderecha, no en una esquina" del "tablero". "Rajoy nos ha dado a todos una lección de saber estar en política, de saber hacer las cosas bien hasta el final", ha dicho Santamaría en declaraciones a la Cope, donde ha señalado que el expresidente del Gobierno reivindicará "lógicamente" su legado político en el discurso que ofrecerá en el congreso extraordinario del PP.

Frente a las posiciones de su rival, Pablo Casado, Santamaría ha insistido en que hay que abrir el partido al centroderecha para ganar al PSOE. "Ese es el punto que tenemos que encontrar", ha dicho, para que los alcaldes y concejales del PP puedan ganar las elecciones, y ha añadido que "eso también lo representa Mariano Rajoy".

Ha advertido de que "los problemas del siglo XXI no se solucionan con recetas de los años 90" y ha dicho que se siente "muy reforzada" por las bases del partido y por las encuestas que señalan que es la preferida de los afiliados. La exvicepresidenta del Gobierno ha expresado además su respeto por el apoyo a Casado de algunos de sus excompañeros en el Consejo de Ministros.

PABLO CASADO. Casado ha asegurado este viernes que, una vez que gane el congreso del sábado, la integración de las dos candidaturas para formar la nueva estructura del partido "se puede hacer al máximo nivel", a partir del número dos. Así, Casado también ha subrayado que, en Andalucía, contará con Juan Manuel Moreno para liderar la candidatura popular en las elecciones autonómicas aunque por ahora apoye la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría, ya que respetará las decisiones ya tomadas por los congresos regionales.

"Necesito a los mejores y además a la gente que tiene experiencia", ha afirmado Casado en una entrevista en Onda Cero. "Estoy convencido de que Sáez de Santamaría y su equipo se pueden integrar porque son gente muy valorada y necesitamos a los mejores con nosotros", ha asegurado tras subrayar que no piensa "detallar" organigramas a la hora de leer la lista de integrantes del comité ejecutivo. "No es una integración de palabra, a ver qué puesto me sobra o qué órgano me invento. No, yo quiero contar con todos", ha insistido.

Una vez tenga detallado el nuevo equipo dirigente del partido, su prioridad será designar "lo más rápidamente posible" a los candidatos autonómicos y municipales, en los que se basa el éxito del PP: "Si nos olvidamos de esto y nos creemos que esto es una Operación Triunfo para ser presidente, no ganaremos", ha dicho.