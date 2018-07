Santamaría insiste en la lista unitaria y Casado rechaza integrarse en su candidatura

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado este sábado que no ha optado al liderazgo del partido "para conseguir un cargo ni para hacer lo mismo con los mismos", en referencia a su rival Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha mostrado dispuesta a ser generosa "en la definición de equipos".

La ex vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, en sendas entrevistas en la COPE y El Mundo, ha declarado que será generosa "en la definición de equipos" y ha señalado que la secretaría general no tiene por qué ocuparla alguien de su candidatura, aunque todavía no se la ha ofrecido a Pablo Casado, con el que se disputará la presidencia del PP en el Congreso Extraordinario que se celebrará en Madrid el 20 y el 21 de julio.

Casado, en un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) junto a Ángeles Pedraza, celebrado en el parque del Retiro de Madrid, ha explicado que "si alguien se ha presentado para seguir en el poder no es mi caso".

De lo que se trata, ha dicho Casado, es de refundar el centroderecha en España, y volver a ser el partido de los 11 millones de votos, pero no con un proyecto que ha estado al frente del gobierno durante 8 años y "ya se ha visto a dónde nos ha llevado: nos han echado con una moción de censura, y el problema catalán sigue ahí".

Horas antes, Sáenz de Santamaría había trasladado a su rival el mensaje de que pueden hacer muchas cosas juntos, pero, además, le ha dicho que la renovación no depende exclusivamente de la edad, "depende de las ideas".

Asimismo, la exvicepresidenta ha dicho que "está en el ADN del PP que mande la lista más votada".

En Melilla, el presidente de la ciudad autónoma y del PP regional, Juan José Imbroda, se ha mostrado, en declaraciones a Efe, partidario de que Pablo Casado se integre en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría porque la unión de opciones menos votadas contra la ganadora en la primera vuelta de las primarias "haría trizas el mensaje del PP".

"Si nosotros decimos que ahora se tienen que unir todos los que han perdido para ir contra la ganadora, estamos haciendo trizas el mensaje que estamos dando siempre a la sociedad española", ha advertido Imbroda.

Ha considerado conveniente para el PP y para España que se dé una "política de integración" una vez que los afiliados del partido se han pronunciado en las urnas y la ex presidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se ha proclamado vencedora, mientras la candidatura de Pablo Casado fue la segunda más votada.

Por su parte, la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresadoe a través de su cuenta en la red social Twitter su apoyo a Pablo Casado. "Libertad para elegir al candidato que más te represente. Libertad para defender tu proyecto político. Libertad para hablar con quien vaya a votar. Libertad para el cambio, donde todos contamos", ha escrito Díaz Ayuso en su cuenta de la red social Twitter.