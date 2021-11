Rubén Guijarro (PSC) asume la alcaldía de Badalona tras la moción de censura a Albiol

El socialistaha llevado este lunes ala recuperar la alcaldía de Badalona gracias a la moción de censura pactada por la oposición para desbancar al líder del PPCpor su aparición en los papeles de Pandora, vinculado a una sociedad en Belice.En un pleno de marcado tono bronco y crispado, el conjunto de fuerzas políticas de la oposición del consistorio ha sellado, en medio de gran expectación mediática en el(BCIN), el pacto al que llegaron para despojar a Albiol del mando de la ciudad por sus "mentiras y contradicciones flagrantes".Guijarro se ha convertido así en el cuarto alcalde del municipio en tres años y medio y asume por primera vez las riendas de un ayuntamiento que gobernará en coalición con, pero en el que no participará Guanyem Badalona, que se desmarcó inicialmente de las negociaciones.Gracias al apoyo de losdos más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, los socialistas han logrado hacerse con la alcaldía de la cuarta ciudad de Cataluña, que perdieron en mayo de 2020, cuando la dimisión de Álex Pastor por haber sido detenido conduciendo ebrio en pleno confinamiento y el fracaso de las negociaciones de la izquierda llevaron a Albiol a recobrar el timón del consistorio.Tras tomar la vara de alcalde, Guijarro ha prometido garantizar la "" en la ciudad y gobernar "desde el, ely el(...) tejiendo complicidades y alianzas políticas que superen el corto plazo, los cálculos electorales y el tacticismo político".También ha agradecido el gesto depor apoyar su investidura y ha apelado a los ediles del PPC para que "abandonen la bronca y la crispación" y colaboren en cuestiones de ciudad.En cambio, el ya exalcalde popular, que ha acudido arropado por parte de la dirección de su partido -como el secretario general,, o el presidente provincial, Manu Reyes- ha acusado al resto de fuerzas políticas de haber impulsado la moción "basada única y exclusivamente en el(...) en contra del sentimiento mayoritario de los vecinos"."Sólo tienen un único proyecto, el de juntarse para echarme de la alcaldía", les ha recriminado. Albiol ha asegurado que hoy "es el primer día de la cuenta atrás" para la "esperanza" de las próximas, en las que quiere volverse a presentar como candidato, y ha asegurado que prefiere el "reconocimiento" de los vecinos que estar en los pies de Guijarro."Entre coger la vara de alcalde siendo el tercer partido de la ciudad y porque te la entrega la-que integra Guanyem Badalona- o tener el cariño, el respeto, el reconocimiento y la autoridad moral de los vecinos, que nos os quepa la menor duda de que me quedo con lo segundo", ha subrayado.Por su parte, desde Guanyem Badalona, Nora San Sebastián ha prometido que garantizarán la "estabilidad" del nuevo gobierno, pero ha prometido ejercer un papel "", tras no haberse sumado al ejecutivo municipal."Los partidismos han pasado por delante de las necesidades de ciudad", ha lamentado después de que Guijarro haya negado haber actuado con "partidismo o tacticismo" y de que el resto de dirigentes hayan abogado por un gobierno "" y ""."Sólo con un gobierno cohesionado y progresista podremos dar respuesta a los vecinos", ha destacado la líder de los comunes, Aïda Llauradó, mientras que el portavoz local de ERC,, que será el próximo primer teniente de alcalde, ha tildado la moción de "digna" para, y el edil de JxCat David Torrents se ha mostrado "orgulloso" de "echar al fascismo de la ciudad".A la sesión, que ha transcurridohan acudido más de una decena de alcaldes socialistas metropolitanos, así como varios diputados y dirigentes, como Helena Bayo, Rubén Viñuales o Lidia Guinart (PSC); Lluís Salvadó, Oriol López y Ana Balsera (ERC); Dolors Sabater (CUP-Guanyem); Jéssica Albiach, David Cid, Rafa Mayoral, Joan Mena, Gerardo Pisarello (comunes); Toni Morral o Aurora Madaula (JxCat).