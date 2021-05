Rosario, la anciana desahuciada por error, vuelve a casa tres meses después

Rosario Bravo, la anciana de 97 años que en febrero fue desahuciada por error y perdió gran parte de los bienes personales que había en su hogar, ha vuelto a vivir a su casa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tres meses después de aquella equivocación por la que nadie ha asumido responsabilidades.

"Ha sido una mala noche para ella. Vaya, buena y mala. Porque estaba en su casa, pero notaba que no era su cama, no eran sus sábanas y que sus cosas no están", ha explicado a Efe su hijo Emiliano, señalando que su madre aún está descubriendo que le faltan objetos.

Tres meses después del desahucio por error –el piso que se debía desalojar era el ático primera y no el sobreático primera donde vive Rosario– y uno desde que el juzgado de instrucción número 8 de L'Hospitalet declarara nula el acta de lanzamiento y ordenara la devolución de los enseres.

Desde el miércoles, Rosario ha regresado a la casa en la que ha vivido durante más de 60 años, por ahora acompañada de un nieto que vive cerca y pasará las primeras noches con ella para hacerle compañía.

"A pesar del auto del 14 de abril no ha habido ninguna respuesta, ni por parte del juzgado. Hacen un auto pero nadie hace seguimiento de esto. Les importa un carajo a todos, es patético", ha señalado, frustrado, el hijo, que lamenta que nadie haya hecho nada para reclamar la devolución de los objetos personales.

Además de la petición de nulidad del desahucio, la familia también ha presentado una denuncia penal por los delitos de prevaricación, robo, hurto y allanamiento de morada, entre otros, que ya ha sido admitida a trámite, y en breves presentarán una de civil para reclamar una indemnización por los bienes sustraídos y el daño moral.

"¿Cuánto vale la foto de mi padre, el cuadro costó 30 euros, pero cuánto vale esa foto, hecha en el año 1950, que es la única que tenía mi madre de ellos dos? ¿Cuánto vale la mantilla de mi abuela?", ha añadido indignado.

A pesar del revuelo mediático del caso y de las buenas palabras recibidas por parte de responsables políticos -se han reunido con la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, y con la consellera de Justicia, Ester Capella–, la familia sigue sin poder recuperar los bienes personales de Rosario, entre los que también destacan unas memorias manuscritas que la anciana estaba redactando.

"Lo estoy viviendo con mucha rabia interna, como puede ser que haya gente tan mala en el mundo para hacer estas cosas. Te ves impotente, es muy frustrante", ha insistido Emiliano.