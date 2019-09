Rivera pide a Sánchez reunirse para discutir las condiciones de la abstención

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este martes una reunión al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para discutir las condiciones que ha fijado para facilitar la investidura de este con una abstención, algo que considera una “obligación” en vista de que este “no hace nada”.

Lo ha hecho a través de una carta “urgente”, enviada directamente al líder socialista esta misma mañana, según ha anunciado en una entrevista en Telecinco, ya que si bien “se ha perdido mucho tiempo”, aún hay suficiente para desbloquear la situación política, ha dicho.

“Si dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplir las que no se están cumpliendo”, ha añadido.

Rivera ha dado este paso pocas horas antes de reunirse con el rey, dentro de la segunda jornada de contactos con los líderes políticos destinada a evaluar el contexto actual y designar o no un nuevo candidato para una investidura antes de que se disuelvan las Cortes el próximo lunes.

Y esta decisión es la que trasladará a Felipe VI esta tarde, al que clarificará que su grupo votará con una abstención en una hipotética investidura solo si Sánchez acepta reunirse –en principio a lo largo del día de hoy- para “comprometerse y firmar algunos acuerdos".

Tras tomar esta decisión buscó el apoyo del presidente del PP, Pablo Casado, con el que estuvo reunido este lunes durante más de dos horas en el Congreso de los Diputados para plantearle sus condiciones: la aplicación del 155 en Cataluña, la formación de un gobierno "constitucionalista" en Navarra y no bajar impuestos a las familias.

De la reunión solo trascendió que Casado se había mostrado de acuerdo con los requisitos fijados por el líder de Ciudadanos, pese a no haber constatado su apoyo firme a la abstención técnica que este propone, y hoy Rivera ha eludido proporcionar más detalles sobre su reacción.

Ambos coinciden en que “la pelota está ahora en el tejado de Sánchez”, ha señalado Rivera, pero ha evitado asegurar si cuenta o no con el respaldo final de Casado para sacar adelante su propuesta.

Sí que ha remarcado en la entrevista que la reunión de ayer escenificó la idea de coalición de Casado: “Lo de ayer fue España Suma, ir juntos en estas cuestiones”, ha dicho el presidente de Ciudadanos, pese a desechar esta iniciativa.

Por otra parte, es la segunda misiva que Rivera envía a Sánchez en una semana, después de reiterar durante meses su negativa a reunirse con él para abordar el tema de la investidura; en su primera carta pidió al presidente en funciones que activase el artículo 155 de la Constitución en Cataluña pero no ha obtenido respuesta.

Ha precisado que esta urgencia repentina por reunirse con Sánchez se debe a que la oposición tiene que actuar ahora, cuando la negociación con su socio preferente, Unidas Podemos, “ha fracasado” y la convocatoria electoral está a la vuelta de la esquina.

“Yo me he reunido dos veces después de elecciones, lo que no me he reunido han sido tres y cuatro para participar en ese teatro”, ha insistido.