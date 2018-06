Rivera dice que peleará para sacar adelante los PGE pese a las "venganzas" entre PP y PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido no va a cambiar "de criterio" y peleará para "sacar adelante" los Presupuestos de 2018, aún en fase de tramitación, "a pesar de Sánchez y su 'no es no'".

Rivera, en un desayuno informativo organizado por El Economista, ha puesto en valor las cuentas públicas, y ha advertido de que no se dejará llevar en este momento "tan complejo", provocado por el cambio de Gobierno, por la "venganza", la "regañina" o la lucha entre "rojos y azules", ha asegurado.

También ha hablado sobre los Presupuestos la líder de Cs, Inés Arrimadas, que en su intervención en este acto ha dicho que lo que se tenía que haber planteado después de que la legislatura "saltara por los aires" es un pacto entre constitucionalistas para que los Presupuestos se pudieran haber aprobado en el Senado.

Se ha referido así a la situación en la que se encuentran las cuentas, en trámite en el Senado, después de que los populares anunciaran que presentarán enmiendas sobre cuestiones que antes no podían abordar por su pacto con el PNV.

UN GOBIERNO "DÉBIL". Arrimadas ha asegurado que los partidos independentistas están "salivando políticamente" ante el Gobierno de Sánchez, al que ha calificado de "débil", "sin proyecto de futuro para España y maniatado".

Arrimadas ha pedido a Sánchez dos cosas: que no utilice a los millones de españoles que no son independentistas como "moneda de cambio" y que cuando escuche las exigencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, "tenga claro que está escuchando las exigencias de los independentistas".

En la misma línea, Arrimadas ha dicho que no aprecia ningún gesto de firmeza ante el separatismo que Sánchez haya nombrado ministro de Exteriores a Josep Borrell, que tiene un discurso muy combativo contra el independentismo. Así, ha señalado que la situación de Cataluña no se soluciona con que haya alguien "muy bueno" en el Ejecutivo si al mismo tiempo dicen que quieren recuperar el Estatut cuando saben que era "inconstitucional".