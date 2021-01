Rita Maestre da positivo en covid tras el pleno del Ayuntamiento de Madrid

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que asistió a la doble sesión que hubo en el pleno municipal el martes, ha informado este miércoles de que es positivo por coronavirus, por lo que permanecerá en cuarentena.

En su cuenta de Twitter, ha señalado que la tarde del martes supo que había sido "contacto estrecho de un positivo" y "rápidamente" contactó con su centro de salud.

Os cuento, ayer por la tarde me enteré de que había sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus y rápidamente contacté con mi centro de salud. Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo. Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho 🌾 January 27, 2021

"Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo. Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho", ha añadido.

Precisamente el martes tuvo lugar un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid desde las nueve de la mañana seguido de uno extraordinario sobre la gestión del temporal Filomena que se prolongó hasta las siete de la tarde aproximadamente.

Al pleno asistieron, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la propia Maestre (Más Madrid); el portavoz del PSOE, Pepu Hernández; y el de Vox, Javier Ortega Smith.