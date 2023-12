Retiran las luces navideñas de unas hadas en Tordesillas por "provocativas": "Se les nota el pezón"

¿Pueden ser las luces de unas hadas demasiado "eróticas" para la Navidad? Si nos atenemos a lo sucedido esta semana en la localidad vallisoletana de Tordesillas, la respuesta parece ser que sí.

Y es que el Ayuntamiento ha ordenado a la empresa encargada del alumbrado navideño que retire la decoración de la Avenida de Valladolid y la plaza de Foraño, en la que aparecen hadas y mariposas. El motivo no es otro que las quejas de algunos vecinos que consideran que estas figuras son demasiado "provocativas" y "eróticas". "A las hadas se les nota el pezón", comentaban los parroquianos, según recoge El Norte de Castilla.

Sin embargo, no todas las voces vecinales apuntan en la misma dirección, pues no son pocos los que no vieron nada extraño en las figuras lumínicas. "Es algo natural, tenemos la piel muy fina en pleno siglo XXI", declaró una mujer a El Norte de Castilla.

Luces de Navidad subidas de tono 🫢



El ayuntamiento de Tordesillas cambias las luces navideñas 🎄 porque a algunos vecinos les parecían eróticas@Jpcarabias #Mañaneros20D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/AciIcdiGIR — Mañaneros (@MananerosTVE) December 20, 2023

Por su parte, el Ayuntamiento de Tordesillas, dirigido por un gobierno del PP en mayoría absoluta, ha justificado su decisión en que "las hadas no representan nada de la Navidad". Así lo expresó su alcalde, Miguel Ángel Oliveira, quien explicó que no estaban "conformes" con las luces y que ya habían "solicitado el cambio".

Polémica en Quintanar de la Orden por la cancelación de una obra de teatro

Esta misma semana, otro ayuntamiento gobernado por el PP –en esta ocasión junto a Vox– también ha estado en el foco de la polémica por la cancelación de una obra de teatro. Se trata de Quintanar de la Orden, en Toledo, donde el gobierno local decidió suspender el espectáculo Qué difícil es porque los actores aparecen en ropa interior, una versión que niega el consistorio.

Las compañías de teatro Los 90 producen y La Mandanga Producciones informaron a través de sus redes sociales de que el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden les ha comunicado por escrito la cancelación de la actuación prevista para el 27 de enero y formalizada a través de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, ya que, según han afirmado, la concejala de Cultura, María del Carmen Vallejo Aparicio (PP), les ha dicho que ha sido porque "aparecen los actores en ropa interior y pensaba que podían escandalizar al público".

STOP CENSURA

Desde las compañías Los 90 producen y La Mandanga Producciones

denunciamos la censura que hemos sufrido por parte del Ayuntamiento de

Quintanar de la Orden (Toledo), gobernado por PP y VOX, hacia nuestro

espectáculo Qué difícil es. pic.twitter.com/5cPVPsvvbr — JP Pérez-Padial (@Jp3motril) December 18, 2023

Las compañías han explicado que la obra ocurre en un camerino, mientras los personajes se están cambiando y que, "evidentemente, aparecen en ropa interior", de la misma forma que "si la obra ocurriese en un ruedo, estarían vestidos de luces".

"Hay que tener muy pocas luces para censurar algo que no se ha visto. Nuestro espectáculo ha sido representado ante más de 3.000 espectadores con público de todo tipo, incluso grupos escolares, pues trata temas actuales y profundos como el bullying, el suicidio o la diversidad sexual. Nunca hemos recibido una queja y no tenemos constancia de que alguien se haya escandalizado", han defendido estas compañías de teatro.

A su juicio, la decisión de retirar del cartel la obra es "un veto que supone un atentado contra la cultura, un mecanismo para que una gobernante impida a los demás ver lo que a ella le molesta o simplemente no le gusta, que usa dinero público, de todos, para realizar una labor de auténtico adoctrinamiento en conceptos, que no valores, retrógrados y caducados".

"Nadie puede hoy escandalizarse por ver a alguien en ropa interior o bañador. Es una mera excusa para impedir la libertad expresión que guía la obra", han considerado ambas compañías en el mensaje escrito en redes sociales.

Asimismo, han denunciado que esta cancelación supone, además, un agravio para los vecinos de Quintanar de la Orden, ya que el dinero con el que se iba a sufragar este espectáculo provenía de una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no se ha podido asignar a ninguna otra actuación, pues han precisado que el plazo de contrataciones ha acabado unas horas después de anular la de Qué difícil es.

Por ello, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha condenado rotundamente la actitud de censura que ha tenido el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden al retirar una obra de teatro de la Red de Artes Escénicas. "Es una actitud que no podemos permitir. Por eso, le exijo al Ayuntamiento que rectifique y reprograme de nuevo esa obra de teatro que habla de libertad", ha reclamado el consejero de Cultura en un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación.

La retirada en Quintanar de la Orden de una obra de teatro que habla de libertad no puede atender a las opiniones de unos pocos. La cultura es libertad, exigimos al Ayuntamiento que rectifique inmediatamente@aytoquintanar @gobjccm @culturaenclm pic.twitter.com/7kYmNsOMRZ — Amador Pastor Noheda (@amadorpastorn) December 19, 2023

En cambio, en una nota de prensa, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Quintanar, María del Carmen Vallejo (PP), ha afirmado que las "verdaderas razones que responden a la cancelación del espectáculo es que no sea del gusto del público" de Quintanar y ha rechazado que exista un motivo "ni partidista, ni sexista, ni de nada que se le asemeje para la cancelación".