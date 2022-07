Seis restaurantes españoles se colocan entre los mejores del mundo

Hasta seis restaurantes españoles han logrado colocarse entre los cincuenta mejores del mundo según la lista de The World's 50 Best Restaurants que se ha dado a conocer este lunes, en una ceremonia que se ha celebrado en la lonja Old Billingsgate de Londres, y que ha otorgado la primera posición al danés Geranium del chef Rasmus Kofoed.

El evento, que anualmente reúne a los chefs, restauradores, medios de comunicación y gastrónomos más importantes del panorama gastronómico, ha distinguido con una medalla de bronce al restaurante Disfrutar de Barcelona, mientras que ha otorgado una cuarta posición al DiverXo del cocinero madrileño Dabid Muñoz.

En el sexto lugar también se ha destacado al Asador Etxebarri (Vizcaya) de Bittor Arginzoniz. En la lista también aparecen en la posición 16º el Elkano de Guetaria (Guipúzcoa); en la 21º el Mugaritz de Errenteria (Guipúzcoa); y en la 42º, Quique Dacosta con su restaurante Dénia (Alicante).

Además, Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

El premio Chef's Choice, que votan los cocineros, ha sido para Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil (Ciudad de México).

La gala, que ha reunido a los mejores cocineros del mundo y ha sido conducida por el actor Stanley Tucci, se ha celebrado en Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos White Rabbit y Twins Garden.